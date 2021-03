80 Teilnehmer bei Querdenker-Demo in Wolgast

Wolgast

Etwa 80 Personen fanden sich am Freitag um 15 Uhr am Wolgaster Hafen zu einer Demonstration ein, deren Initiatoren eine sofortige Beendigung der Corona-Maßnahmen fordern. Michael Ballweg, Kopf der „Querdenken“-Bewegung, ergriff das Wort und kritisierte in markigen Worten die Corona-Politik des Bundes und der Länder. „Wir fordern die sofortige Wiederherstellung aller Grundrechte, insbesondere das Recht auf Arbeit und das Versammlungsrecht“, sagte der Stuttgarter.

„Querdenker“-Initiator Michael Ballweg trat am Freitagnachmittag als Redner bei der Demo in Wolgast auf. Quelle: Tom Schröter

Mit Blick auf die bestehenden Restriktionen im Zusammenhang mit der Pandemie, die laut Ballwegs Meinung verfassungswidrig seien, erklärte er weiter: „Die Grundwerte stehen nicht unter Pandemievorbehalt. Sie sind ein Leuchtturm für diese Gesellschaft und diesen Staat.“ Mehrfach nahm der Redner auch jene Abgeordnete der CDU-Bundestagsfraktion aufs Korn, die in die sogenannte Masken-Affäre verstrickt sind, und geißelte sie als „Abgeordnete, die sich an der Not des Volkes bereichert haben“.

Die Protestveranstaltung in Wolgast dauerte gut eine Stunde. Die Polizei war während der gesamten Zeit mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Veranstalter verwiesen eingangs auf die Maskenpflicht; dennoch trugen nur wenige der locker auf dem Platz verteilten Zuhörer einen Mund-Nasen-Schutz.

Von Tom Schröter