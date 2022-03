80-jährige Urlauberin auf Usedom vermisst

Balm

Die Polizei Heringsdorf sucht derzeit nach einer 80-jährigen Rentnerin, die zuletzt am frühen Mittwochnachmittag in Balm auf Usedom gesehen wurde.

Die vermisste Ingrid Hasselbach (80) Quelle: Polizei

Die vermisste Ingrid Hasselbach, die auf Usedom ihren Urlaub verbrachte, ist 1,65 Meter groß, hat mittellange blonde Haare und trägt eine Brille. Sie ist mit einer dicken, buntgestreiften Strickjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet.

Die Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Heringsdorf, Tel: 038378-279-224 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

