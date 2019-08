Ahlbeck

Die Rettungskräfte konnten sie am Strand noch reanimieren, doch im Anklamer Krankenhaus verstarb am Dienstagabend eine 82 Jahre alte Frau aus Dresden ( Sachsen) an den Folgen eines Badeunfall in Ahlbeck auf Usedom. Wie die Polizei in Anklam auf Nachfrage informiert, trieb die Rentnerin in den Fluten und wurde von Zeugen aus dem Wasser gezogen. Die Reanimationsversuche waren zunächst erfolgreich.

Von Hannes Ewert