Karlshagen

Beim Meeresmonsterbau in Karlshagen gibt es eigentlich nur zwei wichtige Regeln: die Sandmonster dürfen nur aus Naturmaterialien hergestellt werden und die Eltern dürfen nicht aktiv helfen. Am Dienstagvormittag fanden sich 85 Jungen und Mädchen am Strand des Ostseebades ein, um bei dem außergewöhnlichen Strandwettstreit mitzumachen. Ob ein großes Ungeheuer, ein Krokodil oder doch ein dreiköpfiges Monstrum – die Kinder ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Am Ende überzeugten die Geschwister Jolena (6), Jonathan (11) und Josefine (8) aus Berlin die Jury –bestehend aus dem Team „Kids für Kids“ –mit ihrem „Kienapfelauge“. Für die Gewinner gab es interessante große und kleine Preise –vom Eisbecher bis hin zum Ausstellungsbesuch. „Ich habe erst im Internet nach Monstern geschaut und diese nun nachgebaut“, verrät Jonathan, der mit seinen beiden Schwestern als Sieger hervorging. Die Jury betonte aber auch, dass die Wahl der Siegers sehr schwierig war.

Viel Spaß beim Meeresmonsterbau in Karlshagen

Zur Galerie 48 Meeresmonster entstanden am Dienstag beim Meeresmonsterbau in Karlshagen

Auch wenn das Wetter nicht sehr hochsommerlich war, hatten alle ihren Spaß. Für jeden gab es eine Urkunde. Auch die OSTSEE-ZEITUNG beteiligte sich mit kleineren Preisen an dem Wettstreit.

Hannes Ewert