9-Euro-Ticket ab Juni: Züge auf Usedom sind im Sommer überlastet

Heringsdorf/Zinnowitz

Der Spruch, dass man auf Usedom seinen Urlaub „in vollen Zügen“ genießen sollte, könnte ab Juni im wahrsten Sinne des Wortes Realität werden. Die Bundesregierung plant die Einführung eines 9-Euro-Monatstickets für Bus und Bahn – bundesweit!

Das bedeutet: Wer ein solches Ticket in Berlin kauft, um damit jeden Tag von Hellersdorf ins Zentrum zur Arbeit zu fahren, kann damit auch Busse und Bahnen auf Usedom, der Mecklenburgischen Seenplatte oder Rügen nutzen. Wer bereits ein Abo hat, für den sollen Vorteile weiterhin gelten, in Berlin ist das etwa an Wochenenden die kostenlose Mitnahme von Kindern. Im Klartext: Wer möchte, kann mit der Regionalbahn den ganzen Monat für 9 Euro bundesweit von A nach B kommen. Ob von Berchtesgaden nach Zempin mit der Regionalbahn oder mit dem Bus von Neuendorf nach Lütow. Hintergrund ist, dass die Menschen in Deutschland durch die immens gestiegenen Energiepreise finanziell entlastet werden sollen.

„Es ist ein riesiges Experiment im ÖPNV“

Für Jörgen Boße, den Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn, handelt es sich bei dem 9-Euro-Monatsticket um ein „riesiges Experiment“ im öffentlichen Personennahverkehr. Für ihn wäre vielleicht ein anderer Zeitpunkt sinnvoller gewesen – zum Beispiel in den Herbst- und Wintermonaten. „In anderen Regionen Deutschlands mag dies anders ankommen, aber zwischen Juni und August sind unsere Züge sowieso voll. Es gibt Tage, da nutzen 20 000 Fahrgäste zwischen Stralsund, Swinemünde und Peenemünde die Bahn. Leider mussten wir schon Gäste am Bahnsteig stehen lassen, da in der Bahn kein Platz mehr war“, sagt er. Boße schickt in den Sommermonaten alle verfügbaren Züge auf die Schiene. „Die Unternehmen sind nun am Zuge, die Pläne der Bundesregierung umzusetzen, aber wir können jetzt nicht den gesamten Fahrplan umstoßen. So etwas kann man ein Jahr im Voraus planen, aber nicht wenige Wochen davor“, sagt er.

Mit der Fahrkarte „Insel&Me(e)hr“ konnte man an einem Tag von A nach B und zurück kommen. Jetzt kann man für 9 Euro einen ganzen Monat fahren – bundesweit. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Ticket soll kurz vor Pfingsten an den Start gehen

Das Ticket soll am 1. Juni starten, das ist ein Mittwoch – am Wochenende darauf ist Pfingsten. Das macht es möglich, für ein langes Wochenende mit dem Regionalexpress für 9 Euro zum Beispiel von Berlin aus an die Ostsee zu fahren, das ist dann deutlich günstiger. Oder man fährt statt mit einem ICE oder IC mit einer oder mehreren Regionalbahnen von A nach B.

„Da kommen Erinnerungen an das ’Schönes-Wochenend-Ticket“ hoch, welches eine Fahrt quer durch Deutschland zu einem festen Preis möglich machte. Ich rechne fest damit, dass jetzt noch mehr Menschen die Bahn nutzen wollen“, so Boße.

Ticket gilt nicht für ICE, IC und EC

Das 9-Euro-Ticket wird im Juni, Juli und August angeboten. Es gilt bis zum Ende des Monats, in dem es gekauft wurde. Die Monatskarte verlängert sich nicht automatisch. Das Ticket gilt auch für den Regionalverkehr, nicht aber für den Fernverkehr der Deutschen Bahn – also nicht für ICE, IC oder EC.

„Es gibt mit Sicherheit Regionen in Deutschland, die sich in diesem Zeitraum über mehr Fahrgäste freuen, aber auf Usedom macht es keinen Sinn und ich rechne mit einem regelrechten Ansturm auf die Züge und Busse“, so Boße.

Nur 7 Prozent nutzen die Bahn als Anreisemittel auf die Insel Usedom

Gerade bei der Anreise der Urlaubsgäste ist für Boße noch Luft nach oben. Bislang nutzen gerade mal sechs bis sieben Prozent die Bahn. Der UBB-Chef rechnet damit, dass diese Zahl in den kommenden Jahren noch steigen kann. „In Ballungszentren wie Berlin brauchen junge Menschen nicht unbedingt einen Führerschein und ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Heißt also auch, dass sie auch mit der Bahn in den Urlaub fahren. Langfristig soll die Zahl der Bahnreisenden auf zehn Prozent aller Gäste steigen.

Die Züge der Usedomer Bäderbahn sind zwischen Züssow, Swinemünde und Peenemünde unterwegs. Gerade in den Sommermonaten sind sie sehr ausgelastet. Quelle: Stefan Sauer

Chance für Singles und Pärchen

„Mit Einführung des 9-Euro-Tickets kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann die Bahn – insbesondere im Bereich der Kurzreisen (von Paaren und Singles) – deutlich mehr genutzt wird“, sagt UBB-Geschäftsführer Michael Steuer.

Steuer denkt auch, dass die Menschen vor Ort häufiger die Bahn nutzen werden. „Schon heute empfehlen wir unseren Gästen, das Auto nach der Anreise stehen zu lassen und auf alternative Mobilitätsangebote vor Ort auszuweichen. Dies kann dann auch zu einer Entlastung des Individualverkehrs auf der Straße führen“, erklärt er.

Bund übernimmt die Kosten für das Ticket

Der Bund hatte zugesagt, die Kosten für das 9-Euro-Monatsticket von insgesamt 2,5 Milliarden Euro zu übernehmen. Das Geld müsse vor dem Start über die Länder bei den Unternehmen und Verbünden sein, so der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Notwendig ist eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes, auf dessen Basis Regionalisierungsmittel vom Bund an die Länder gezahlt werden zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs. Der Zeitplan ist eng, bis zum 20. Mai müssten Bundestag und Bundesrat zustimmen.

Die Länder fordern zudem vom Bund weitere Milliardenhilfen für die Verkehrsunternehmen, um etwa Kostensteigerungen bei Energiepreisen ausgleichen zu können - und damit nicht nach dem Auslaufen des 9-Euro-Monatstickets die Tarife nach oben schießen, im Vergleich zum jetzigen Stand. In Länderkreisen war von schwierigen Verhandlungen die Rede. Es wird aber nicht damit gerechnet, dass die Länder das 9-Euro-Monatsticket über diesen Hebel noch stoppen.

Von Hannes Ewert und Andreas Hönig (dpa)