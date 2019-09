90-jähriges Ehepaar auf Usedom um 6000 Euro betrogen

Insel Usedom

Durch ein falsches Gewinnspiel-Versprechen ist es Betrügern gelungen, ein im Bereich des Amtes Usedom-Nord wohnhaftes 90-jähriges Ehepaar um etwa 6000 Euro zu bringen. Eine Bankmitarbeiterin konnte zum Glück noch Schlimmeres verhindern.

Bereits seit Anfang des Monats, so die Schilderung der Polizei, erhielt das Ehepaar Anrufe von Betrügern. Die perfide Masche begann mit einem Telefonat, in dem man den Eheleuten mitteilte, dass es eine größere Summe gewonnen habe. Nachdem die Geschädigten darauf eingingen, gelang es den Betrügern durch ständig neue Einwände, die Senioren immer wieder dazu zu bringen, Geld auf ausländische Konten zu überweisen. So mussten angeblich Anwaltskosten, Gebühren und der Geldtransfer aus China beglichen werden; bei der Überweisung sei etwas schief gelaufen und schließlich musste die Umsatzsteuer beglichenen werden. Die Zahlungen beliefen sich letztlich auf insgesamt rund 6000 Euro.

Als der 90-jährige Ehemann am Mittwoch in der Sparkasse Zinnowitz die Überweisung einer größeren Summe vornehmen wollte, wurde eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam. Sie ließ sich die Sachlage erklären, erkannte den Betrug und informierte die Polizei. Die Bankangestellte bewahrte das Paar somit vor noch größeren Verlusten, wofür ihr die Polizei dankt.

„Momentan werden in unserem gesamten Zuständigkeitsbereich – die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte – wieder vermehrt Betrugsfälle am Telefon gemeldet“, informiert Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, weiter. „Die Betrüger nutzen dazu die bereits bekannten Maschen, wie Gewinnspiel-Versprechen, Enkeltrick und falsche Polizeibeamte. Zum Glück bleibt es meistens bei Versuchen, da die Geschädigten den Betrug erkennen. Jedoch ist es erst am vergangenen Wochenende zu einem geglückten Betrug gekommen, bei welchem eine Frau in Stralsund Geld verlor. Außerdem“, so die Sprecherin, „gehen wir von einer hohen Dunkelziffer in diesem Deliktsbereich aus.“

Von Tom Schröter