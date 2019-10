ABS mit Projekt Wert-Erzeuger in und um Greifswald erfolgreich

Greifswald

Äpfel und Möhren, Kohlrabi, Kürbisse, Zucchini & Co. Der kleine Hofladen der ABS in Nachbarschaft des Sozialkaufhauses am Helmshäger Berg hält jede Menge Obst und Gemüse parat. Frisch und knackig liegen die Lebensmittel gut sortiert in Holzstiegen. Das Besondere daran: Die Produkte stammen nicht aus Holland, Spanien oder anderen Ländern, sondern direkt aus Greifswald und umliegenden Orten. Genauer gesagt – von Kleinsterzeugern, wie Tante Erna und Onkel Willi in der Nachbarschaft. Denn etliche Leute – besonders auf dem Land – haben viel mehr Früchte in ihren Schrebergärten, als sie für den Eigenbedarf verarbeiten können.

Ministerium half bei Finanzierung

„Angefangen hatte alles mit unserem Tafelgarten am Sozialkaufhaus“, sagt Doreen Au, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS). Auf etwa 1500 Quadratmetern bauten Beschäftigte Obst und Gemüse an, das unter anderem bei der Tafel ausgegeben oder vom Greifswalder Tierpark abgenommen wurde. Auch im Sozialkaufhaus konnten die Erzeugnisse für ein „kleines Geld“ erworben werden. Das kam gut an. Und so erweiterte die ABS im Frühjahr 2018 schließlich ihr Aufgabenspektrum um das Projekt „Wert-Erzeuger“. Das Tochterunternehmen der Hansestadt beantragte beim Wirtschaftsministerium MV eine Anschubfinanzierung für zwei Mitarbeiter, baute ein Häuschen als Hofladen und bot Hobbygärtnern an, ihre Produkte hier abzuliefern und somit an die Frau/den Mann zu bringen.

Frische Eier sind sehr gefragt

Äpfel und Apfelsaft von Wert-Erzeugern. Quelle: Petra Hase

„Das funktioniert so gut, dass uns viele jetzt schon anrufen und fragen, ob wir das Obst und Gemüse auch abholen können“, sagt Doreen Au. Im Klartext: Wer aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen nicht mehr so mobil ist, kann zumindest im Umkreis von Greifswald Unterstützung bei der Ernte und/oder dem Transport der Waren erhalten. Doch auch kleine Wirtschaftsunternehmen der Region nutzen dieses Angebot mittlerweile. Deshalb finden sich Säfte von der Deres Mosterei aus Elmenhorst, Wurst und Aufstriche vom Dexter-Hof Tammert aus Hinrichshagen sowie Honig aus Wackerow in den Regalen des Hofladens. „Auch die frischen Eier sind immer sehr gefragt. Viele der Stammkunden nehmen gleich zwei Packungen“, sagt Micaela Michael, die als Bundesfreiwillige die Produkte verkauft.

Honig, Kräuter, Öle und vieles andere mehr gibt es im Hofladen. Quelle: Petra Hase

„Wir haben somit eine Plattform für Kleinsterzeuger aus der Region geschaffen, die auch eine Vernetzung untereinander ermöglicht“, sagt Doreen Au. Zwar könne man nicht mit dem Bio-Gütesiegel werben, da es hierfür strenge gesetzliche Vorschriften gebe. „Aber naturbelassene Produkte sind es allemal“, sagt sie. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) findet daher für diese Aktivitäten des kommunalen Serviceunternehmens lobende Worte. „Das ist eine gute Form der Wirtschaftsförderung, die den Markt regionaler Produkte in Schwung bringt“, sagt er. Das Angebot betrachte er nicht als Konkurrenz zu hiesigen Firmen, sondern vielmehr als Nische auf dem weitläufigen Lebensmittelmarkt. Regionale Produkte gebe es hier eher zu wenig als zu viel. Und satte Gewinne schöpfe die ABS mit dem Projekt „Wert-Erzeuger“ auch nicht ab, versichert Doreen Au: „Eine Packung Eier beispielsweise kostet in unserem Hofladen 2,50 Euro, genau so viel, wie die Erzeuger dafür von uns bekommen.“ Zumal die Ursprungsidee aus einem sozialen Gedanken heraus geboren sei. Außerdem sei es einfach schade, wenn Obst und Gemüse vergammeln, weil Grundstückseigentümer nicht mehr genügend Kraft für die Ernte aufbringen können.

Auch Kindergärten sollen bald profitieren

Ob Porree oder Zwiebeln, Rotkohl oder Paprika. „Wir freuen uns, wenn noch mehr Kleinsterzeuger unser Vermarktungsangebot nutzen. Denn gern würden wir in Zukunft auch Kindergärten, Wohngruppen oder Kantinen mit den Naturprodukten versorgen“, sagt die ABS-Chefin. Erste Gespräche habe es dazu mit potenziellen Partnern bereits gegeben. Unklar sei zurzeit allerdings noch, wie das Projekt personell weiterlaufen soll. Darum müsse man sich jetzt Gedanken machen. „Denn die zwei vom Ministerium geförderten Stellen laufen im Februar 2020 aus“, bedauert Au.

Von Petra Hase