AOK sagt Aktiv Strand on Tour in MV wegen Corona ab

Die weltweite Corona-Pandemie zwingt nun die AOK Nordost, die vierte Auflage der AOK Aktiv Strand on Tour in Mecklenburg-Vorpommern abzusagen. Diese sollte eigentlich am 24. Juni 2020 in Kühlungsborn starten. Geplant waren weitere fünf Sommerstationen an der Ostseeküste in Binz auf Rügen, Zingst, Graal-Müritz, Boltenhagen und Ahlbeck auf Usedom.

Seit 2017 lädt die Tour am Strand zu Bewegung und Spaß direkt am Ostseestrand ein. Geleitet wird der AOK Aktiv Strand vom ehemaligen Bundesligatrainer des FC Hansa Rostock, Andreas Zachhuber. Zusätzlich zu Angeboten wie den klassischen Strandsportarten Beachsoccer, Beachhandball oder Beachvolleyball wurde in Zusammenarbeit mit regionalen Sportvereinen ein vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie vor Ort auf die Beine gestellt.

„Als Gesundheitskasse möchten wir keine unnötigen Risiken eingehen, selbst wenn möglicherweise seitens der Behörden keine Einwände für Freiluftsportevents mehr bestehen sollten“, sagte Juri Schlünz, Mitarbeiter im Bereich Gesundheitsmanagement der AOK. „Wir befürchten, dass die Bedingungen für ein unbeschwertes Miteinander in diesem Jahr nicht im erwünschten Umfang gegeben sind“, so Schlünz. Man hoffe daher aufs nächste Jahr, um wieder eine AOK Aktiv strand on Tour für Familien, Urlauber, Freunde und Firmenteams anbieten zu können.

Von Cornelia Meerkatz