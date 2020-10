Tribsees

Ab Dienstag, 8 Uhr, werden die Warnbaken auf der A20 bei Tribsees wieder einmal von links nach rechts aufgereiht – quer über alle Fahrspuren. Die Ostseeautobahn wird zwei Tage lang vollgesperrt. Viele Autofahrer und Pendler aus Mecklenburg-Vorpommern werden in dieser Zeit einen Ort wiedersehen, der seit Herbst 2017 über Monate schon fast Gewohnheit geworden war. Langsdorf (Kreis Vorpommern-Rügen) an der Landesstraße 19, die einzige Umleitung, um am A20-Loch vorbei zu kommen. Ein Blitzer steht dort ohnehin noch am Straßenrand.

Bürgermeister Hartmut Kolschewski gibt sich dennoch entspannt. „Die Belastung wird für uns nicht höher sein als sonst an einem Freitag oder am Wochenende, wenn Stau am Loch ist und viele Autos durch unser Dorf fahren, um das zu umgehen“, sagt er. Zudem seien mit einem Dienstag und einem Mittwoch zwei recht verkehrsarme Tage ausgewählt worden, um die Strecke zu sperren.

Anzeige

Buddeln für ein Rohr

Dies bestätigt auch Michael Eichert vom Dezernat „Konstruktiver Ingenieurbau“ in der Abteilung Autobahn des Straßenbauamtes. Zudem werde nachts durchgearbeitet, um die Fahrbahn am Mittwoch um 18 Uhr wieder freigeben zu können.

Eine zusätzliche Belastung, weil die Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen derzeit Herbstferien haben, und die A20 für Urlauber von dort die Zufahrt auf die Inseln Rügen und Usedom darstellt, fürchtet auch er nicht. Dass es am Dienstag und Mittwoch auf der A 20 relativ ruhig sei, das sei nicht nur ein Gefühl der Anwohner, sondern dies hätten auch die Messungen des Straßenbauamtes gezeigt. Daran habe sich der Termin für die Vollsperrung orientiert.

Grund für die Arbeiten sei, dass eine Entwässerungsleitung von Norden nach Süden einmal quer unter der Autobahn verlegt werden müsse. Ein Durchschießen der Leitung unter der Autobahn hindurch scheidet aus technischen Gründen aus, weshalb die Straße ganz klassisch aufgerissen werden muss, um das Rohr zu verlegen. Es sei, sagt Eichert, nur während der Bauphase der neuen Brückenkonstruktion über das Moorgebiet an der Trebel nötig, damit den Arbeitern bei Regen nicht die Baugrube volllaufe.

Nur eine Richtung für Brummis

Im Herbst 2017 war an dieser Stelle ein Großteil der Autobahn im Moor versackt und in sich zusammengebrochen. Als Ursache dafür gelten zu dünne Sand-Mörtel-Säulen, auf denen die Autobahn hier gegründet war. Das neue Brückenbauwerk soll dann auf konventionellen Betonsäulen stehen, die deutlich tiefer als die Mörtel-Stiele in den Boden getrieben werden.

Mehr zum Thema:

Die Umleitung am Dienstag und Mittwoch wird für Autofahrer über Langsdorf und Böhlendorf über die Landesstraßen 19 und 23 führen, ein Umweg von rund zehn Minuten. Lkw-Fahrer dürfen diese Route jedoch nur in eine Richtung benutzen – gen Osten. Brummifahrer, die aus dem Osten in Richtung Rostock und Lübeck fahren, müssen auf der L19 bis Sanitz ( Landkreis Rostock) durchrauschen, um dort wieder auf die Autobahn zu gelangen. Dies hängt mit einem sehr schmalen Teilstück auf der Umleitung zusammen, wo zwei Laster kaum aneinander vorbeikommen. Bürgermeister Kolschewski: „Ich hoffe, dass dieses Verbot dann auch kontrolliert wird.“

Von Benjamin Fischer