Ab 2023 kein Zirkus in Bansin auf Usedom – um kein Trinkwasserproblem zu bekommen

Bansin/Ahlbeck

Bansin ohne den „Circus William“, ohne das bunte Zelt, die Armada an Trucks und die vielen Tiere – einige Heringsdorfer Gemeindevertreter können sich das nicht vorstellen. „Der Zirkus gehört einfach auf die Wiese an der Bansiner Tankstelle. Wenn wir unseren Gästen gar nichts mehr bieten, laufen sie uns weg. Wir sollten alles versuchen, damit er an dem Standort bleibt“, sagt Gemeindevertreter Uwe Krüger im jüngsten Eigenbetriebsausschuss.

Er bezieht sich auf die Ankündigung, dass der Zirkus in diesem Sommer zum letzten Mal seine Zelte neben der Bansiner Tankstelle aufstellen darf. Ab 2023 ist Schluss. „Wir haben den Zirkus bislang immer mit einer Ausnahmegenehmigung geduldet. Nun geht es nicht mehr“, sagt Thomas Schnaak, stellvertretender Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung- und Abwasserbeseitigung der Insel.

Bei der Fläche handelt es sich um die Trinkwasserschutzzone II. „Die Schutzzone regelt, dass dort keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, auch kein Zirkus“, so Schnaak. Auf der anderen Straßenseite gegenüber der Wiese befinden sich zwei Trinkwasserbrunnen, die laut Schnaak pro Tag um die 600 Kubikmeter Trinkwasser liefern. „Seit 2019 stellen wir dort steigende Nitratwerte fest, die inzwischen Grenzwertnähe erreicht haben. Nun mussten wir eine Entscheidung treffen.“

Merkle: „Wir haben sonst ein Trinkwasserproblem“

Hinter dem Zirkus-Aus stehe auch der Landkreis als Untere Wasserbehörde, so Hans-Jürgen Merkle, Vorsitzender des Eigenbetriebsausschusses. Er kann die Entscheidung verstehen. „Wenn das nicht ernst genommen wird, haben wir vielleicht in den Kaiserbädern bald ein Trinkwasserproblem. Dass der Zirkus für die schlechten Werte verantwortlich ist, hat niemand behauptet“, so Merkle.

Der Zirkus William kommt seit 2000 jedes Jahr nach Usedom. Die Zirkusfamilie Wille fühlt sich auf Usedom sehr wohl. Quelle: Hannes Ewert

Schnaak sieht durchaus einen Zusammenhang mit dem Zirkus. „Der Viehbestand ist schon ein Problem. Da geht einiges in den Boden, wenn dort dauerhaft Kamele und Pferde stehen. Hinzu kommt die Verkehrssituation. Die Wiese ist an den Spieltagen zu einem wilden Parkplatz geworden. Da läuft auch mal Öl aus einem Fahrzeug in den Boden“, so der stellvertretende Geschäftsführer. Merkle ergänzt: „Die Zufahrtssituation auf die Landesstraße neben der Rettungswache ist nicht optimal und gefährlich.“

Bald Shows auf dem Grenzparkplatz?

Gespräche mit den Zirkusbetreibern hat es in der Vergangenheit dazu schon gegeben. Als alternative Fläche steht der Grenzparkplatz in Ahlbeck im Raum. „Erst muss die Sandskulpturenausstellung weg und nun soll dort der Zirkus hin. Ich kann das nicht verstehen“, kritisiert Gemeindevertreterin Johanna Arbeit. Merkle erinnerte sie, dass die Gemeindevertretung mit einer deutlichen Mehrheit die Verlängerung des Pachtvertrages mit den Sandskulpturenbauern abgelehnt hat. Für den Standort in Ahlbeck spreche aus seiner Sicht die Bahnanbindung.

„Williams Next Generation“ bietet Modern Dance, Breakdance, Akrobatik und Jonglage. Quelle: Dietmar Pühler

Für Manolito Wille vom Zirkus wäre der Grenzparkplatz eine Option. Er könnte sich aber auch Shows auf dem Gelände der Eisbahn (Sommer Chapeau Rouge) an der Heringsdorfer Promenade vorstellen. „Der Standort wurde auch diskutiert. Anreisende und abreisende Ströme müssten dort aber über die Promenade“, gab Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) zu bedenken.

Bleibt die Frage, ob auf der sogenannten Zirkuswiese in Bansin trotz der Trinkwasserschutzzone II eine Straße gebaut werden kann. Wie berichtet, soll der Bahnübergang im Dorf Bansin zurückgebaut und durch eine Umgehungsstraße mit Kreisverkehr zwischen der Tankstelle und der Zirkuswiese ersetzt werden. Der Anschluss an das Seebad Bansin soll um die Tankstelle und die zwei Wohnblöcke herum geführt werden und über den Gartenweg in die Seestraße münden. „Der Straßenbau unterliegt enormer Auflagen, so dass ich da für die Trinkwasserschutzzone keine Probleme sehe“, sagt Schnaak.

Von Henrik Nitzsche