Ab Juli wieder Konzerte im Stolper Schloss

Stolpe

Freunde des Stolper Schlosses dürfen sich freuen: In den Monaten Juli und August werden auch im Haffdorf wieder Konzerte, Lesungen und Theatervorführungen geboten. Allerdings unter den inzwischen schon bekannten coronabedingten Hygiene-Vorschriften, wie Mund-Nase-Schutz, betont Anja Batzdorf. Bei allen logistischen Herausforderungen, die zum Beispiel mit der vorgeschriebenen Abstandsregelung zusammenhängen, freut sich die Kulturverantwortliche des Fördervereins über die uneingeschränkte Bereitschaft der Künstler, wieder nach Stolpe zu kommen. Aufgrund der besonderen Bestuhlung dürfen pro Veranstaltung allerdings nur 52 Besucher im Schloss-Saal Platz nehmen.

Das hat zu der ungewöhnlichen Entscheidung geführt, dass das Kammerkonzert mit Prof. Gabriele Kupfernagel (Klavier) und Franziska Batzdorf (Violoncello) am 1. Juli zweimal, und zwar um 11 und um 20 Uhr geboten wird. Wer Ib Hausmann an der Klarinette und Frank Gutschmidt am Klavier erleben möchte, kann das Konzert entweder am 8. oder dem 9. Juli jeweils ab 20 Uhr besuchen.

Weiter geht es am 15. Juli, wenn das kleine Parktheater Edelbruch wieder im Schloss gastiert. Sein neues Programm „Findejahre Julia und Lyonel Feininger“ wird um 16.30 Uhr und 20 Uhr aufgeführt. Einen Genuss ganz anderer Art verspricht das Konzert am 29. Juli. Georg Schwark bringt ein „Solo für Tuba“ und damit geliebte und gehasste Stücke für das tiefste/schönste Blechblasinstrument zu Gehör. Auf Veranstaltungen im August wird gesondert hingewiesen.

Für alle Veranstaltungen empfehlen sich Kartenreservierungen unter 038372/71873 oder 0173 82 55 712. Auch dieser Hinweis macht Sinn: Wegen der Corona-Vorschrift muss der Veranstaltungsraum regelmäßig gelüftet werden (Zugluft). Außerdem weist Anja Batzdorf auf die Web-Seite www.schloss-stolpe.de hin, weil sich wegen der Pandemie bindende Vorschriften auch kurzfristig ändern können.

Die geplante Kunstausstellung von Natalia Czarnecka-Dilling muss wegen der derzeit stattfindenden Sanierungsarbeiten im Schloss leider ausfallen. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt aber nachgeholt. Und noch eine Bitte des Schloss-Fördervereins, dessen Mitglieder auch unter erschwerten Bedingungen dafür sorgen, dass das Schloss für Besucher dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist. Gerade in der Urlaubszeit gibt es mitunter personelle Probleme, weshalb weitere Unterstützer gesucht und willkommen geheißen werden (0173 / 90 69 508).

Von Ingrid Nadler