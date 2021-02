Ab Mitte 1933 macht auch Heringsdorf gegen Juden mobil

Heringsdorf

Im vergangenen Jahr konnte Heringsdorf auf seine 200-jährige Geschichte zurückblicken. Aus einer namenlosen Fischerkolonie nahe Neukrug am Ostseestrand entwickelte sich ab 1825 im Laufe der Jahrzehnte ein Seebad, das um die Jahrhundertwende zur Perle der pommerschen Seebäder aufstieg. Durch die Gründung der Aktiengesellschaft Heringsdorf unter Regie der Gebrüder Delbrück entstand ab 1872 ein mondäner Badeort, der vornehmlich Berliner und Stettiner Bürgern nicht nur als Sommerfrische diente. Mit dem Bau ihrer Villen und Paläste gaben sie dem Seebad, insbesondere an der Strandpromenade, ein besonderes Flair, das wir noch heute erleben können.

Waren es um 1870 rund 2000 Besucher, so kamen 1890 bereits 7600 Besucher ins Seebad. Unter den Gästen befanden sich auch Bürger jüdischen Glaubens. Die Zeitschrift „Der Israelit“ schreibt am 7. Juli 1892 über eine Eröffnung eines neuen Restaurants im Seebad: „Herr Leopold Pelteson, dessen Berliner Hotel Cassel unter Aufsicht des Herrn Rabbiner Dr. Hildesheimer steht, hat hier in Heringsdorf eine Filiale begründet und dieselbe mit allem Comfort der Neuzeit ausgestattet. Das anmutige Heringsdorf, das bisher streng religiösen Isreaeliten verschlossen war, hat uns in diesem Jahr seine Pforten geöffnet, wir hoffen recht viele unserer lieben Collegen hier begrüßen zu können“. Dieses Restaurant befand sich in der Wilhelmstraße Nr.25, heute auf dem Grundstück des Hauses Alexander in der Friedenstraße. Damit war den jüdischen Besuchern nun auch die Möglichkeit gegeben, in dem Restaurant koscher zu speisen.

Zunächst waren jüdische Investoren willkommen

Infolge der Verlängerung der Eisenbahnlinie 1894 nach Heringsdorf kamen in der Folgezeit auch immer mehr jüdische Gäste zur Sommerfrische ins Seebad. Der Journalist des „ Berliner Tageblatts“, Victor Aubertin, schreibt: „Dieses Ostseebad Heringsdorf wird Berlin immer ähnlicher“. Der jüdische Schriftsteller Alfred Kerr aus Berlin beschreibt seine Eindrücke wie folgt: „Im übrigem fühlt man sich jetzt in Berlin am wohlsten, wenn man auf dem Stettiner Bahnhof ist, um es zu verlassen. Doch wehe – in Heringsdorf trifft er dieselben Gestalten, vor denen er hier fliehen wollte. Der Auswurf des Potsdamer Viertels ist dort versammelt. Das macht Toiletten und schwatzt und schreit und benimmt sich auffallend und verunreinigt mit Protzentum die anständige Seeluft.“

Ab Mitte 1933 wehten auch am Zugang zur Heringsdorfer Seebrücke Hakenkreuzfahnen. Quelle: Archiv Heinrich Karstaedt

Wie aus den Touristenführern der Folgejahre zu entnehmen ist, entstehen weitere koschere Restaurants, besonders in der Wilhelmstraße, dem Zentrum des Ortes. Jüdische Bürger kamen aber nicht nur als Badegäste ins Seebad, sondern auch als Hausbesitzer und Gewerbetreibende. So auch die Familie Saulmann mit ihrem Mode-Kaufhaus. Die Familie kam aus Swinemünde. Ebenfalls eröffnete in der Wilhelmstraße der Buchdrucker Louis Pörutz seinen Schreibwarenladen mit einer Buchdruckerei und Bibliothek. Hier druckte man die „Anzeiger für Heringsdorf“, Reiseführer, Speisekarten und Ansichtskarten.

Ab 1933 macht auch Heringsdorf gegen Juden mobil

Die Anzahl der Einwohner jüdischen Glaubens war gegenüber den evangelischen Bewohnern des Seebades gering, und so lebte man bis in die 1930-er Jahre relativ friedlich beieinander. Die jüdische Wochenzeitung, C.V.- Zeitung (Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens), schreibt am 22. Juli 1932: „Heringsdorf hat in diesem Jahr eine Rekordsaison. Sämtliche Häuser, Vergnügungsstätten, Kurdirektion und Kurverwaltung sind bemüht, allen Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Politik ist in Heringsdorf vollständig ausgeschaltet. Jeder kann sich hier ungestört erholen und die Schönheit der Natur in Ruhe genießen.“

Auch am Strand flatterten Hakenkreuzfahnen und verkündeten die nationalsozialistische Ideologie. Quelle: Archiv Heinrich Karstaedt

Bereits ein Jahr später, am 23. Juni 1933, lesen wir in der „ Jüdischen Rundschau“: „Dagegen versendet die Gemeinde- und Kurverwaltung des Ostseebades Heringsdorf einen Hakenkreuz-geschmückten Prospekt mit der Aufforderung ,Werte deutsche Volksgenossen, besucht das anerkannte schönste Bad der Ostsee und verhelft ihm dadurch wieder zu dem Rufe und Charakter eines nationalen Kurortes’. In dem Prospekt heißt es weiter: „Trotz der überwiegend fremdrassigen und daher auch antinational eingestellten Besucher haben sich die Heringsdorfer in den Wahlen unerschrocken und überwiegend zum Nationalsozialismus bekannt. (…) Mögen die über den Strand wehenden Symbole des neuen nationalen Vaterlandes auch ein Zeichen für den nationalen Neuaufbau unseres schönen Heringsdorf sein; wir werden alles tun, unseren nationalen Gästen einen angenehmen Erholungsurlaub zu gewährleisten.“

Weiter kommentiert die Zeitung: „Das Ostseebad Heringsdorf ist bekanntlich stark von Juden besucht worden und hat den jüdischen Kurgästen seinen materiellen Aufschwung zu danken. Es wird den ehemaligen Besuchern von Heringsdorf interessant sein, daß die Kurverwaltung sich so wegwerfend über die ,fremdrassigen’ Besucher ausspricht.“

Kurdirektor widerspricht NSDAP-Ortsgruppe

In einer weiteren Ausgabe vom 23. Juni 1933 wird ein Brief des Kurdirektors von Heringsdorf wiedergegeben, in dem dieser schreibt, dass der Artikel „nicht der Wahrheit entspricht, und welcher offenbar die Tendenz enthält, von dem Besuch Heringsdorfs abzuraten. Der von Ihnen herangezogene Prospekt wird nicht von der Kurverwaltung Heringsdorf versandt, sondern von der Ortsgruppe der NSDAP, darf also von Ihnen nicht als offizieller Prospekt der Kurverwaltung hingestellt werden.“ Weiter schreibt der Kurdirektor: „Die jüdischen Besucher können nach wie vor Heringsdorf ungestört besuchen und werden in keiner Weise behelligt, selbstverständlich unter der Voraussetzung, daß sie sich dem allgemeinen Umschwung im Deutschen Reich auch hier anpassen.“

Zwischen der Kurverwaltung und der Ortsgruppe der NSDAP kam es in der ersten Zeit nach der Machtübernahme zu einem offenen Konflikt. Die neue nationalsozialitische Gemeindeverwaltung wollte die weltoffene, tolerante Tradition des Seebades, in dem alle Gäste eine gastliche Aufnahme nach Wunsch fanden, nicht weiter fortsetzen. Heringsdorf war seit den 1920-er Jahren immer mehr auch für die jüdischen Bürger eine beliebte Sommerfrische geworden, die sich einen Seeaufenthalt hier leisten konnten.

Nazis propagieren für Heringsdorf Drei-Punkte-Plan

Bereits Anfang 1934 verkündete die Ortsgruppe der NSDAP „Heringsdorf werde dieses Jahr ohne Juden sein“ und im Werbeprospekt von 1934 lesen wir weiter: „ Sie müssen wissen: 1.) Nationale Verwaltung und Einwohnerschaft sind bestrebt, den guten Ruf des Seebades Heringsdorf als Weltbad zu erhalten und es deutsches Volksgut werden zu lassen. 2.) Die Statistik besagt in der Judenfrage folgendes: 1880 keine jüdischen Gäste. 1932 70 % jüdische Gäste. 1933 im ersten Jahr des Dritten Reiches 20 % jüdische Gäste. 1934 ist Heringsdorf nur noch nationales Bad! 3.) Deutsche Männer und Frauen, führt durch den starken Besuch das schöne Seebad Heringsdorf wieder ganz in Euren Besitz zurück und erhaltet es dadurch als deutsches Volksgut.“

Durch diese antisemitischen Parolen und die Ausgrenzung jüdischer Gäste blieben jetzt natürlich viele Besucher fern. Private Zimmervermieter und Hotels kamen dadurch in finanzielle Schwierigkeiten, war doch die Vermietung von Unterkünften ein lukratives Geschäft für die Vermieter. Die Einnahmen, mit denen so mancher Hausbesitzer hier seine Hypotheken abzahlen konnte, blieben nun aus. So musste auch die Familie Anton Schlosshauer, die in der Klenzestraße eine große Villa besaß, in die Zwangsversteigerung gehen.

1. Mai 1934: Einweihung der Thingstätte

Seitens der Verwaltung war man natürlich bemüht, hier Abhilfe zu schaffen, einmal durch Urlaubsangebote der NS-Gemeinschaft KdF (Kraft durch Freude) und auch mit Großveranstaltungen, wie dem Schulungstreffen des NS-Lehrerbundes mit mehr als 7000 Teilnehmern. Ein weiterer Höhepunkt in der Propaganda des NS-Regimes war am 1. Mai 1934 die Einweihung der Thingstätte mit der Gaufestspielbühne nahe der Bismarckwarte im Heringsdorfer Wald auf dem Präsidentenberg.

Blick auf die einstige Thingstätte und die Gaufestspielbühne in Heringsdorf. Quelle: Archiv Heinrich Karstaedt

Am 5. Juli 1935 fasste die Gemeindeverwaltung einstimmig den Beschluss: „Juden sind in Seebad Heringsdorf unerwünscht.“ In der Zeitung „Der Israelit“ lesen wir am 11. Juli 1935: „Am Eingang des Ostseebades Heringsdorf ist ein Schild angebracht, wonach Juden nicht erwünscht sind.“

Zum einem versuchte die örtliche Ortsgruppenleitung der NSDAP mit der Kurverwaltung durch antisemitische Propaganda den Makel „Judenbad“ loszuwerden und zum anderen kam von dem Oberregierungsrat Mahlow aus dem Reichspropaganda-Ministerium über den Gauamtsleiter des NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund) Pg. Godenschweger der Vorschlag, Heringsdorf offiziell als „Judenbad“ zu erklären.

Streit um antisemitische Propaganda

Der Bürgermeister von Heringsdorf, Emil Nickel, seit dem 1. Dezember 1935 im Amt, reagierte sofort mit einem Schreiben vom 9. März 1936 an den Landrat Flörke in Swinemünde. Er sah sich verpflichtet „diesem Gerücht auf das Schärfste entgegenzutreten und im Interesse der Gemeinde vor einer eventuellen Verwirklichung einer solchen Absicht vorsorglich ganz entschieden und dringend zu warnen“.

Er begründete in seinem Schreiben mit dem Aufdruck „Geheim“ die feindliche Einstellung der Einwohner gegen die jüdischen Badegäste und zählte dazu eine Reihe von Tatsachen auf. Landrat Flörke reichte das Schreiben mit seinen Anmerkungen, wie zum Beispiel: „Als Seebad für Juden scheint mir nur eine Insel geeignet zu sein.“ weiter an den Regierungspräsidenten nach Stettin. Mit einer Umsetzung hätte die NS-Führung selbst gegen ihre eigene Ideologie des Völkerhasses verstoßen.

Seit 2014 erinnern Stolpersteine in der Heringsdorfer Friedenstraße an dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte. Quelle: Heinrich Karstaedt

Im Oktober 1935 erschien von der NSDAP in Stettin die 1. Auflage einer Hetzschrift „Gegen Greuel und Boykotthetze der Juden im Ausland“. Hier sind alle die in den Städten und Dörfern Pommerns lebenden Juden mit Namen und Hausnummern akribisch aufgeführt. In Heringsdorf sind es 14 Bewohner und Gewerbetreibende, in Ahlbeck neun und in Bansin einer. Die Hetzschrift sollte „ein Wegweiser für die Parteigenossen sein, um sie vor allen unbewußten Übertretungen der Anordnung des Stellvertreters des Führers, die allen Parteigenossen jeglichen Verkehr mit Juden untersagt, zu bewahren“.

Die Seebäder, die vor 1933 auch jüdische Gäste beherbergt hatten, wollten dem nicht nachstehen und stellten Schilder auf: „Juden stopp! Juden sind an diesem Ort nicht erwünscht“ oder sie verboten den Zutritt zu Veranstaltungen der Kurverwaltung. Ahlbeck erließ 1936 eine neue Kurtaxordnung, in der sie die Juden von allen Strand- und Kureinrichtungen ausschloss. Bansin warb mit seinen christlichen Häusern und Hotels. Durch all diese Maßnahmen schaffte man Tatsachen, um das Seebad „judenfrei“ zu präsentieren.

Julius Streicher als Ehrenbürger ausgerufen

In der Zeitschrift „ Die Stimme“ aus Wien vom 3. August 1937 lesen wir unter der Rubrik Rundschau: „Im Ostseebad Heringsdorf dagegen wurde jüngst Julius Streicher feierlich zum Ehrenbürger ausgerufen. Der Bürgermeister von Heringsdorf verstieg sich in seiner großen Festrede zu folgenden Sätzen: Gauleiter Julius Streicher hat wie keiner die Ehrenbürgschaft des Bades Heringsdorf verdient. Wir Heringsdorfer wissen besser als manche Volksgenossen im Reich, was das heißt: Judenherrschaft. Wenig Gegenden Deutschlands haben unter der jüdischen Tyrannei so gelitten wie wir hier in Heringsdorf. Darum feiern wir Heringsdorfer von ganzem Herzen in Julius Streicher unseren tapferen Befreier!“

In den Werbeprospekten der Folgejahre kann man nun lesen: „Reisezeit: Euch ruft das altgerühmte, schöne Seebad Heringsdorf! Nach einer Zeit der Neuordnung steht es wieder in der ersten Reihe der deutschen Seebäder“. Nur in dem Gebietsunterkunftsverzeichnis Usedom-Wollin 1938 findet man unter Heringsdorf folgenden Eintrag „Jüdische Häuser : M. Pörutz, Wilhelmstrasse Nr.19; 6 Betten, in der Saison zu 1,50 RM für ein Bett, außer Saison 1,25 RM“.

Kennkarten mit dem Aufdruck „J“

Die noch in Heringsdorf verbliebenen jüdischen Bürger mussten sich ab dem 1. Oktober 1938 mit einer Kennkarte ausweisen, auf der der Buchstabe „J“ aufgedruckt war. Auf der Grundlage einer staatlichen Verordnung erhielten ab dem 1. Januar 1939 als zweiten Vornamen die Bürger jüdischer Konfession als Töchter den Eintrag Sarah und als Söhne den Eintrag Israel.

Die Geschichte der jüdischen Familie Alweiß, die in der Wilhelmstraße einen Feinkostladen mit Obst - und Gemüse besaß, und die antisemitischen Ausschreitungen gegen die jüdischen Einwohnern sind in einer Broschüre „Jüdisches Leben auf der Insel Usedom“ von Erhard Rusch beschrieben. Die Schicksale der Familien Pörutz und Saulmann mit ihren drei Kindern aus der Wilhelmstraße fanden mit der Deportation am 13. Februar 1940 ihren weiteren Verlauf.

Seit 2014 erinnern Stolpersteine in der Friedenstraße an das dunkle Kapitel deutscher Geschichte hier im Seebad. In diesem Jahr wollen wir am 7. Februar um 11 Uhr als Kirchengemeinde im Gottesdienst der Deportation jüdischer Bürger vor 81 Jahren gedenken. Erinnerung schafft Versöhnung. Man kann das Geschehene nicht rückgängig machen, aber man kann heute alles dafür tun, dass sich so etwas nie wiederholt!

Von Heinrich Karstaedt