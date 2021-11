Pinnow/Johannishof

Das Straßenbauamt Neustrelitz lässt vom 8. bis zum 11. November zwei Teilflächen der Bundesstraße 110 im Bereich Pinnow-Johannishof sanieren. Die Flächen sind 325 und 360 Meter lang und müssen dringend überholt werden, teilt die Behörde mit. Die Abschnitte befinden sich in der Senke am Ortsausgang Pinnow und in der Kurve am Waldausgang.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Situation einzustellen. Denn: Beide Flächen werden gleichzeitig unter halbseitiger Verkehrsführung erneuert. Während der viertägigen Bauarbeiten wird der Verkehr durch Ampeln geregelt.

Aufgrund der Jahreszeit und der zeitgleichen Vollsperrung der B 110 im Bereich Mellenthin auf der Insel Usedom rechnet das Straßenbauamt Neustrelitz mit einer minimalen Belastung für den Verkehr. Die Arbeiten werden vom Greifswalder Unternehmen ASA-Bau ausgeführt. Die Kosten betragen rund 150 000 Euro.

Von Tom Schröter