Abgemagert auf Nahrungssuche: Otter beißt früheren Usedomer Bürgermeister

Junge Leute können manchmal recht bissig sein gegenüber den Alten. Das ist nicht nur beim Menschen so, auch bei Ottern scheint es so zu funktionieren. Diese Erfahrung hat vor wenigen Tagen Heinz-Eckhard Sadewasser, der frühere Bürgermeister der Stadt Usedom, gemacht. Was war passiert?

„Ich war auf unserem Grundstück in Gellenthin beschäftigt, als plötzlich meine Frau schrie, ich soll ganz schnell kommen. Sie war total aufgeregt. Ich dachte, es ist was Schlimmes passiert“, schildert Heinz-Eckhard Sadewasser. Als er ins Haus kam – im Sommer wird die Haustür wegen der frischen Luftzufuhr immer offen gelassen – sah er bereits einen dunklen Schatten über den Flur huschen: ein Otter.

Otter knabberte an Tannenzapfen

Das Tier war ganz offensichtlich auf Nahrungssuche und hatte auch mal neugierig in die Küche gelugt, war dann aber wieder verschwunden. Das Tier sei dann auf den Hof gelaufen und habe sich erst in Richtung des einen Giebels entfernt, sei dann umgedreht und in Richtung des anderen Giebels gegangen. „Plötzlich war er weg. Wir vermuteten ihn unter den Büschen. Ich habe dann ein wenig gesucht. Und nahe dem Zaun unter mehreren kleinen Tannenbäumen fand ich ihn. Er knabberte ein bisschen an den herumliegenden Tannenzapfen“, berichtet Sadewasser.

Dann sei er ständig am Zaun in der Nähe der Hühner entlang gelaufen, wohl um zu sehen, ob er irgendwo unter dem Zaun durchkriechen kann. „Doch da haben wir schon aufgepasst. Schließlich will auch der Fuchs unten durchkriechen. Aber die Hühner sind alle gut geschützt“, so Heinz-Eckhard Sadewasser. Er habe dann weitergearbeitet auf dem Grundstück, als plötzlich der Hahn der Familie wie verrückt schrie. „Oh, das hier wird gefährlich, dachte ich und wollte den Otter deshalb verscheuchen“, so der Mann.

Hilfe von Otter-Auffangstation Quilow

Unterdessen sei auch schon die Otter-Auffangstation in Quilow informiert worden. Von dort hatte sich bereits Geranda Olsthoorn auf den Weg nach Gellenthin gemacht. Zuvor hatte Sadewasser die Feuerwehr verständigt und die Tierrettung Greifswald. Von dort war der Tipp mit der Otter-Auffangstation gekommen. Gemeinsam habe man das Tier mit einem Kescher fangen wollen.

Der Otter lief dann wieder Richtung Giebel „und ich vorsichtig hinterher. Doch mit einem Mal dreht sich das Tier um, kommt auf mich zu und beißt mich in die Wade. Ich habe zwar den Biss noch etwas mit dem Fuß abwehren können, aber richtig zugebissen hat er doch“, sagt Sadewasser. Dann sei der Otter vom Hof gelaufen. „Der war auch ein Stück weit verängstigt und fühlte sich sicher irgendwie bedroht“, mutmaßt er. Da sich aber an den Zähnen der Tiere auch Keime befinden können, die zu einer Blutvergiftung führen, habe er lieber einen Arzt aufgesucht, berichtet er weiter.

Bei großem Hunger schmecken auch Blumen

Als er aus dem Hoftor fuhr, habe ihm ein Nachbar erzählt, dass der Otter am Dorfteich gesichtet worden sei. Allerdings war der Otter da bereits auf Tour durchs Dorf und schon bei den Nachbarn „eingekehrt“, sprich: auf dem dortigen Grundstück auf Nahrungssuche. Am Ende sei er in die offene Garage einer älteren Frau gelaufen und konnte, weil schon ein wenig kraftlos, dann auch eingefangen werden.

Der junge Otter schaut auch in den Abfalleimer. Quelle: privat

Nun ist der Otter schon einige Tage bei Geranda Olsthoorn in der Auffangstation in Quilow. „Es ist ein junges Tier, das schon ziemlich abgemagert war. Ich vermute, dass er seine Mutter verloren hat und auf der Suche war. Der Otter hatte riesigen Hunger. Ich habe ihm zwei Fische hingelegt. Die hatte er im Handumdrehen verputzt – so schnell konnte man gar nicht schauen. Auch an meinen Blumen hat er sich zu schaffen gemacht.“

Auch ein Otterwelpe wird großgezogen

Nach ihren Worten wird der junge Otter noch ein paar Tage bei ihr bleiben, ehe er wieder ausgesetzt wird. „Es ist ja kein Haustier“, so die Expertin. Olsthoorn bekommt immer wieder neue Tiere in ihre Otter-Auffangstation. Gerade wurde ein Otterwelpe von der Tierrettung Greifswald bei ihr abgegeben. Er war nahe der Insel Koos von einem Hund aufgestöbert und von der Mutter nicht mehr angenommen worden. „Wir ziehen ihn jetzt groß und dann kann er in einem Jahr an die Küste zurück“, sagt sie.

Geranda Olsthoorn von der Otter-Auffangstation in Quilow füttert einen Welpen. Quelle: privat

Geranda Olsthoorn appelliert noch einmal an alle Hundehalter, die Tiere an der Leine zu halten, wenn sie mit ihnen am Wasser spazieren gehen. Denn schnell ist nicht nur der Otter verletzt, sondern auch der Hund. Denn der Otter besitzt ein kräftiges Gebiss. Darauf muss man es wirklich nicht ankommen lassen“, meint Geranda Olsthoorn.

Auch Heinz-Eckhard Sadewasser, dessen Wade noch nicht wieder verheilt ist, wird künftig noch vorsichtiger sein, wenn er wieder Otter-Besuch bekommt. „Ich glaube, ich gebe ihm gleich einen Fisch, dann gibt es keinen Stress.“

Von Cornelia Meerkatz