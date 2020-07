Abitur mit 51 Jahren: Darum ging Jana Wirth aus Ückeritz nochmal zur Schule

Ückeritz/Greifswald

„Auf mein bestandenes Abitur, die Anstrengungen haben sich gelohnt“, sagt Jana Wirth und hebt ihr Radler. Die Ückeritzerin hat allen Grund, stolz zu sein. Denn im Gegensatz zu normalen Pennälern ist sie mittlerweile 51 Jahre alt und voll berufstätig. Mit ihrem 51 Jahren war sie deshalb in diesem Jahrgang die älteste Abiturientin. Der hervorragende Durchschnitt von 1,8, den sie geschafft hat, wiegt deshalb um so mehr.

Jana Wirth hat ihr Abitur am Abendgymnasium „Wolfgang Koeppen“ in Greifswald erworben. Drei Jahre lang hat sie sich nach ihrer Arbeit noch hingesetzt und fleißig gelernt. Ein besonderes „Freizeitvergnügen“. Dazu gehört ein eiserner Willen. „Ich wollte eigentlich schon lange das Abitur machen, hatte sogar schon einmal Anlauf genommen und ein Jahr hinter mich gebracht, aber dann änderten sich meine Lebensumstände und es fehlte einfach an Zeit“, berichtet sie.

Kinder machten ihr Mut

Gelernt hat die gebürtige Sächsin, die aus der Nähe von Weißwasser in der Lausitz stammt, Krippenerzieherin. Der Liebe wegen verschlug es sie auf die Insel Usedom, wo sie heimisch wurde und obwohl sie, wie sie es nennt, nicht wasserfest ist, möchte sie nicht mehr weg aus dem Norden. Weil ihr Berufsabschluss nach der Wende nicht anerkannt wurde, lernte sie in Wolgast noch den Beruf der Krankenschwester und machte eine Anpassung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Heute arbeitet Jana Wirth im Eisenbahn-Waisenhort Haus Möwennest in Zinnowitz.

„Ich liebe meine Arbeit, aber irgendwie blieb der Wunsch, das Abitur noch mal nachzuholen“, sagt sie. Ihre Kinder – zwei haben selbst das Abitur in der Tasche und studieren – machten ihr Mut, es noch mal zu versuchen. „Das ist aber leichter gesagt als getan, denn neben dem eigenen Willen muss es ja auch beruflich passen. Denn die Schule, die man jeden Tag besuchen muss, befindet sich in Greifswald. 16.45 Uhr war Beginn, 21.35 Uhr dann Schluss“, so Wirth. Eine Stunde wenigstens brauchte sie dann noch bis nach Ückeritz ...

Aufzuhören war keine Option

Letztlich entschied sie sich doch dafür, das Abitur nachzuholen. Weil sie wegen ihres Dienstes im Eisenbahn-Waisenhort, einer Rehabilitationseinrichtung für Familien, nicht permanent am Unterricht teilnehmen konnte, absolvierte Jana Wirth immer zwei Wochen Schule, die dritte Woche musste sie dann nacharbeiten. „Aber meine Mitschüler und auch die Lehrer haben mich da sehr unterstützt. Sie haben für mich Mitschriften angefertigt. Auch Konsultationen waren immer möglich“, schildert die Ückeritzerin.

30 Schüler seien sie anfangs gewesen, erinnert sich Wirth. Das Abiturzeugnis gab es dann für 13 Schüler. Manch einer hätte aufgegeben, weil es für ihn zu schwer war, andere hätten es beruflich, zeitlich oder auch wegen der großen Entfernung zum Heimatort nicht über diese lange Zeit unter einen Hut bekommen. „Für mich stand aber fest, wenn ich beginne, dann bringe ich es auch zu Ende. Mittendrin aufzuhören war für mich keine Option, für halbe Sachen bin ich nicht“, schildert Jana Wirth.

Lernen muss antrainiert werden

Manuel Tröster, der mit Jana Wirth vor drei Jahren am Abendgymnasium „Wolfgang Koeppen“ begann, allerdings als Lehrer, spricht von einem normalen Schnitt. „Gut die Hälfte derer, die in der 11. Klasse bei uns starten, sind leider am Ende nicht mehr dabei“, sagt er. Bis zum Schluss durchhalten würden natürlich vor allem die jüngeren Leute, für die Schule noch nicht ganz so weit weg ist. „Die sind das Lernen noch halbwegs gewohnt. Für andere, die jenseits der 30 und älter sind, muss Lernen erst wieder antrainiert werden. Das passiert bei uns in der 11. Klasse“, meint Tröster.

Außerdem verweist er darauf, dass das Abendgymnasium größtmögliche Rücksicht auf die Berufstätigkeit und die Arbeitszeit der Schüler nehme. „Wir versuchen da immer individuell Lösungen hinzubekommen.“ Jana Wirth war Manuel Trösters erste Schülerin, die er als Tutor betreute. Ihr Ehrgeiz habe ihn beeindruckt. „Man hat deutlich gespürt, dass sie ihr Vorhaben Abitur unbedingt mit einem Erfolg krönen möchte. Und mit diesem super Durchschnitt ist ihr das hervorragend gelungen“, sagt ihr Tutor.

Irland bliebt weiter ein Traum

Jana Wirth sagt nach den drei Jahren, dass ihr Deutsch und Geschichte am besten gefallen habe. „Aber lernen musste ich am Ende alles“, ergänzt sie. Alles lernen heißt neben Deutsch und Geschichte auch Mathe, Englisch, Biologie und Chemie samt der dazugehörigen Klausuren und Hausarbeiten. Dennoch waren die drei Jahre am Abendgymnasium „Wolfgang Koeppen“ nicht nur Lernen pur, sondern auch gemeinsame Unternehmungen und Feiern – wie bei Pennälern eben üblich.

In Erinnerung bleibt Jana Wirth die Klassenfahrt nach Irland – jenes Land, in das sie schon immer wollte. Sie hatte sich so darauf gefreut. 20 Teilnehmer waren es insgesamt. Und dann kam wegen Staus der Bus zu spät in Hamburg auf dem Flughafen an. Der Flieger ist ohne sie gen Irland gestartet. Ein Um- oder Nachbuchen war nicht möglich. „Ich habe dann noch mal einen Versuch Richtung Irland unternommen“, sagt Jana Wirth. In diesem Frühjahr ... Es wurde wieder nichts, dann Corona grassierte.

Ehrgeizige Studienpläne

Die jung gebliebene Abiturientin nimmt es inzwischen gelassen. Viel mehr verfolgt sie andere ehrgeizige Pläne. Sie würde sehr gerne noch ein Hochschulstudium beginnen in den Fachrichtungen Kunstgeschichte/Geschichte. Sie hat sich bereits an der Greifswalder Uni kundig gemacht, war schon zu Studienberatung. Daher weiß sie, dass es diese Studienrichtung nur als Direktstudium gibt.

„Aber man hat mir auch gesagt, dass es keine Anwesenheitspflicht für jede Vorlesung gibt. So könnte es doch was werden, denn natürlich möchte und kann ich meine Arbeit nicht aufgeben. Am Ende muss ich die Prüfungen bestehen, das zählt“, sagt Jana Wirth. Wie man effizient nacharbeitet, hat sie bereits während ihres dreijährigen Abiturs unter Beweis gestellt:

Info: Das Abendgymnasium „Wolfgang Koeppen“, das sich auf dem Gelände des Greifswalder Jahngymnasiums befindet, führt am 7. August ab 17 Uhr einen Tag der offenen Tür durch. Interessierte sind herzlich eingeladen. Es können sich auch noch Kurzentschlossene melden, die mit dem jetzt neu beginnenden Schuljahr das Abitur nachholen wollen.

