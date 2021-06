Abiturienten auf Usedom und in Wolgast top: Gleich sechs Mal das Traumergebnis von 1,0

Ahlbeck/Wolgast/Zinnowitz

Die Abiturienten des 2021-er Jahrgangs können sich sehen lassen: Gleich sechs Schüler schafften das Traumergebnis von 1,0 – und zwar ohne geschenkte Punkte des Bildungsministeriums in der Matheprüfung. Verständlich, dass die drei Schulleiter der Europäischen Gesamtschule Ahlbeck, des Runge-Gymnasiums Wolgast und der Freien Schule Zinnowitz sehr zufrieden sind.

Das beste Abiturergebnis lieferte auch in diesem Jahr wieder die Freie Schule Zinnowitz mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,8. Gleich fünf von 28 Abiturienten schafften einen 1,0-Abschluss. „In meinen Augen war es der bisher leistungsstärkste Abitur-Jahrgang an unserer Schule, Wie in den beiden Vorjahren wurde ein Jahrgangsdurchschnitt von 1,8 erreicht. Aber die Streuung der Ergebnisse ist breiter und leider hat auch ein Teilnehmer das Abitur nicht geschafft“, sagt Schulleiter Frank Schmidt.

Gleich fünf Mal 1,0-Abitur in Zinnowitz

Die Leistungsspitze hat ihn schon sehr beeindruckt. „Von unseren fünf 1,0-Absolventen haben wir als Lehrerkollegium bei drei von ihnen schon in der 7. Klasse vorausgesagt, dass sie das Abitur mit 1,0 machen werden. Sie haben schon damals sehr strukturiert gearbeitet, waren ehrgeizig und haben dennoch nicht den Spaß vergessen“, lobt Schmidt.

Am Runge-Gymnasium Wolgast zeigt sich Schulleiter Karl-Uwe Roggow ebenfalls sehr zufrieden mit den Ergebnissen seiner Abiturienten. Hier gibt es einmal die Note 1,0, einmal 1,1 und zweimal 1,2 als Ergebnis. „Wir haben von unseren 50 Abiturienten zehn mit einem Durchschnitt von 1,0 bis 1,5. Das ist super“, freut sich Roggow. Lediglich zwei Schüler haben das Ziel am Ende nicht geschafft. Der Jahrgangsdurchschnitt liegt bei 2,3.

Abiturient fand Prüfungen nicht schwer

Am vergangenen Freitag haben die Wolgaster feierlich ihre Abiturzeugnisse erhalten. Darunter waren auch Tom Kühnel, Wiktoria Reczuch und Paul Schmidt. Paul, der gerne Pharmazie in Greifswald studieren möchte, hat das Abitur mit 1,0 geschafft und freut sich riesig. „Ich fand die Abiturprüfungen aus den Vorjahren ehrlich gesagt schwieriger“, gesteht er. Das zurückliegende Schuljahr findet er in Ordnung, „weil wir ja als Abschlussklasse bis auf zwei Wochen immer Präsenzunterricht hatten. Außerdem haben unsere Lehrer die Stoffvermittlung gut organisiert. Man muss sich selbst organisieren und disziplinieren, dann kommt man gut über die Runden“, meint der 18-jährige Karlshagener.

Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2 schlossen die 30 Zwölftklässler der Europäischen Gesamtschule Ahlbeck ihr Abitur ab. Quelle: privat

Auch Wiktoria Reczuch ist mit ihrem Abi-Durchschnitt von 1,7 zufrieden. Corona habe neue Möglichkeiten des digitalen Lernens aufgezeigt, meint sie. Gefallen hat ihr, dass die Lehrer den Online-Unterricht sehr interessant gestaltet haben und es immer die Möglichkeit gab, freiwillig Arbeiten abzugeben, um den Notendurchschnitt aufzubessern. „Trotz Corona sind die vergangenen zwei Schuljahre für mich eine gute Zeit gewesen“, resümiert sie. Nun geht sie auf die Suche nach einem Studienplatz: „Ich möchte gerne in Lübeck Medizinische Ernährungswissenschaften studieren“, benennt die 19-jährige Zinnowitzerin ihre Pläne.

Leitet seit elf Jahren das Runge-Gymnasium Wolgast: Karl-Uwe Roggow, von Hause aus Mathelehrer. Quelle: Tilo Wallrodt

Für Tom Kühnel, ebenfalls vom Runge-Gymnasium, kommt bei der Berufswahl „irgendwas zwischen Naturwissenschaften, Journalismus und Jura“ in Frage. Er hat bereits mehrere Jahre im Bereich Medienpädagogik mitgearbeitet und fand die Abiturprüfungen in Ordnung. „Wer von sich aus zielstrebig die ganzen Jahre gearbeitet hat, konnte das alles gut schaffen“, meint er. Gefreut hat ihn, dass am Ende sein Abi-Jahrgang noch die Möglichkeit hatte, kurzfristig eine kleine Feier in der Kulturscheune Katzow zu organisieren. „Wir hatten unsere Lehrer dazu eingeladen, es war lustig“, so sein Fazit. Damit liegt er auf einer Linie mit seinem Schulleiter. „Die jungen Leute waren so ausgehungert nach Tanz, Spaß und Gesang. Es war einfach herrlich anzuschauen, wie sie in Katzow über die Tanzfläche gehüpft und gesprungen sind“, so Karl-Uwe Roggow.

Fach Mathe am Gymnasium viel zu überlastet

Auch die Ahlbecker Abiturienten konnten nach der Übergabe ihrer Abiturzeugnisse noch im kleinen Rahmen feiern. Zuvor hatten sie guten Grund, auf sich und ihre Leistungen stolz zu sein, der Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,2. Denn alle 30 Schüler aus Klasse 12 haben das Abitur geschafft. Zwar gibt es an der Europäischen Gesamtschule in diesem Jahr kein 1,0-Abi, dafür aber zweimal die 1,1. „Ich habe ihnen bei der feierlichen Übergabe der Zeugnisse gesagt, dass sie die Corona-Qualifizierungsphase bestanden haben“, so Schulleiter Jürgen Räsch, der von einem angenehmen und sehr wertschätzenden Jahrgang spricht.

Als erfahrener Mathelehrer macht er aber darauf aufmerksam, dass sich für kommende Abiturjahrgänge in seinem Unterrichtsfach grundlegend etwas ändern muss: „Es braucht ein grundsätzliches Umdenken, denn das Fach Mathe ist viel zu überfrachtet. Statt aufwendiger Kurvendiskussion und Vektorrechnung sollten die Schüler fit sein in der Prozent- und Zinsrechnung, denn die braucht man in fast jedem Beruf“, sagt er.

Etwa die Hälfte aller Abiturienten will nun direkt zum Studium, die andere Hälfte legt ein soziales oder ökologisches Jahr ein oder hält sich ein Jahr im Ausland auf und denkt dann über den weiteren Lebensweg nach. Zu ihrem bestandenen Abitur gratuliert die OSTSEE-ZEITUNG allen herzlich.

Von Cornelia Meerkatz