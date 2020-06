Abkürzung zu Wolgaster Supermärkten bleibt gefährlich

Wolgast/Neustrelitz

Das Überqueren der Bundesstraße 111 auf Höhe des Famila-und Aldi-Marktes in Wolgast bleibt kreuzgefährlich. Denn: Das Straßenbauamt Neustrelitz als zuständiger Straßenbaulastträger „plant hier keine baulichen Maßnahmen an der Fahrbahn“, teilt Tom Arenhövel, Sachgebietsleiter Instandsetzung, auf Anfrage mit.

In der Vergangenheit waren an der betreffenden Stelle bereits mehrfach vornehmlich Rentner in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Der jüngste Vorfall ereignete sich am 11. Mai, als hier eine 76-jährige Frau die viel befahrene Bundesstraße überqueren wollte, dabei in einen in Richtung Stadtzentrum fahrenden Skoda Octavia lief und sich beim Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen zuzog. Die 27-jährige Autofahrerin konnte der Fußgängerin nicht mehr ausweichen.

Anzeige

Besagte Stelle war auch schon Schauplatz von Unfällen mit tödlichem Ausgang. Am Abend des 20. Januar 2009 zum Beispiel wurde hier eine 80-jährige Frau, die in der Heinrich-Heine-Straße wohnte, beim Überqueren der B 111 von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt. Der Kradfahrer erlitt seinerseits schwere Kopfverletzungen.

Weitere OZ+ Artikel

Der Unfallhergang ähnelt sich jedes Mal

Der Unfallhergang ähnelt sich jedes Mal. Die Senioren wollen sich von bzw. zum nahen Einkaufsmarkt den Fußweg abkürzen, der regulär über die Ampelkreuzung am Abzweig zur Robert-Koch-Straße führt. Sie nutzen dabei einen bereits ausgetretenen Trampelpfad und warten am Straßenrand zunächst ab, bis sie der Meinung sind, unbeschadet auf die andere Fahrbahnseite zu kommen. Wenn sie sich verschätzen, geraten sie in große Gefahr. Dieses riskante Schauspiel ist häufig zu beobachten.

Auch in der Stadtvertretersitzung spielte das Thema jetzt eine Rolle. Angesichts der folgenschweren Unfälle regte der Abgeordnete Christoph Eigbrecht (BfW) an, an jener Stelle parallel zur B 111 ein Querungshindernis zu errichten, um den Gefahrenpunkt zu entschärfen. Das Anlegen einer Hecke und das Spannen eines Drahtes erwiesen sich in der Vergangenheit nicht als wirksame Lösungen. Schon nach kurzer Zeit wurden diese Barrieren aus dem Weg geräumt.

Sachgebietsleiter Arenhövel führt gegenüber OZ an, dass „dies nicht dem Straßenbaulastträger obliegt, den fußläufigen Verkehr innerhalb der Ortsdurchfahrt sicher zu führen“. Ein geschotterter Weg sei an der betreffenden Stelle nicht vorhanden; lediglich der Rasen sei hier zertreten. Und: Das Queren einer Straße sei grundsätzlich nicht verboten. Es liege im Verantwortungsbereich des Bürgers, die Straße mit der notwendigen Sorgfalt zu queren.

„Warum nicht die sichere lichtsignalisierte Querungsmöglichkeit in nur 90 bzw. 120 Meter Entfernung genutzt wird, entzieht sich meiner Kenntnis und findet bei mir kein Verständnis“, so der Mitarbeiter des Straßenbauamtes. Laut Arenhövel wurden im Zeitraum von Mitte 2017 bis heute an besagter Stelle zwei Fußgänger verletzt.

Mehr zum Thema: Wolgast: Fußgängerin beachtet Verkehr nicht und läuft auf der B 111 in einen Skoda

Und: Mit dem Ford in den Famila-Markt

Von Tom Schröter