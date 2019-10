Abnehmaktion: 36 Teilnehmer wollen Pfunde purzeln lassen

Lassan

Lassan wird schlank – das jedenfalls haben die 36 Teilnehmer der Abnehmaktion versprochen, die am Sonnabendmittag auf den Lassaner Marktplatz gefunden hatten. Nach dem Wiegen jedes Teilnehmers stand fest, dass der eine oder andere doch ein paar Pfündchen zuviel auf den Rippen hat. Vier Wochen sind nun Zeit, um eisern dran zu bleiben und die Speckpölsterchen zu verkleinern.

Der Sender RTL hat das Städtchen Lassan als Ort für eine große Abnehm-Challenge auserkoren, weil eine im Auftrag des Senders durchgeführte Studie ergab, dass in MV die schwergewichtigsten Menschen Deutschlands wohnen – und im Landkreis Vorpommern-Greifswald die allerschwersten. Also wollte man in die kleinste Stadt des Landes und die Einwohner aus Lassan und Umgebung dazu bewegen, im Vorfeld des Herztages am 27. November mit der Aktion etwas für die Gesundheit zu tun.

Lassans Bürgermeister Fred Gransow ( CDU) hatte im Vorfeld alle Vereine der Stadt um Mithilfe gebeten und nach eigenem Bekunden auch viele Zusagen bekommen. Leider war dann am Ende kaum einer der Vereine dabei. Dass die Teilnahme am Wiegen eher mager war, begründet Gransow mit der ungünstigen Zeit zwischen 12 und 13 Uhr. „Wer eine Aktion um diese Uhrzeit am Sonnabend macht, hat nicht bedacht, dass sich viele Familien am Wochenende etwas vornehmen und dann schon los bzw. gerade am Aufbruch sind“, sagt der Bürgermeister in Richtung RTL.

Zudem verweist er darauf, dass Lassan nicht die kleinste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern ist. Seit der Fusion mit Nachbargemeinden zähle Lassan knapp 1500 Einwohner. Richtenberg bei Stralsund habe deutlich weniger, nämlich 1288 und sei deshalb die kleinste Stadt in MV.

Dennoch freut er sich, dass die 36 teilnehmenden Einwohner Lassans gewillt sind, einige Pfunde loszuwerden. Jeder werde für sich regelmäßig Herzsport treiben und trainieren, so wie es am besten zeitlich passe. Ein Profi-Fitnesstrainer hat am Sonnabend nach dem allgemeinen Wiegen auf dem Markt im Beisein der Lassaner Ärztin Dr. Cordula Backmann Tipps vermittelt, wie sich mit einfachen Übungen viel für die Gesundheit tun lässt. Ein erstes kleines Mitmach-Training fand mit Elan und Spaß unter seiner Anleitung bereits auf dem Marktplatz statt.

Auch Bürgermeister Fred Gransow stieg auf die Waage. In vier Wochen sollen es einige Pfunde weniger sein. Quelle: Tilo Wallrodt

„Die Challenge“, so erklärt Redakteurin Hannah Nitsche im Auftrag des Fernsehsenders, „soll ein Ansporn sein, einen ganzen Ort zu motivieren, gemeinsam abzunehmen. Das stärkt auch den Zusammenhalt.“ Am 23. November um 13 Uhr treffen sich daher die Teilnehmer aus Lassan wieder auf dem Markt zum großen Wiegen. Dann wird deutlich, wie viel das regelmäßige kleine Gesundheitstraining für jeden einzelnen gebracht hat und ob das gestellte persönliche Ziel erreicht wurde. „Ich bin der Meinung, wenn es um die Gesundheit geht, zählt jedes Kilo weniger. Ich bin also sehr gespannt“, erklärt der Bürgermeister.

Von Cornelia Meerkatz und Tilo Wallrodt