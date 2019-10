Lassan

„Auf die Waage, fertig, los!“, heißt es am Sonnabend um 12 Uhr auf dem Lassaner Marktplatz. Unter dem Motto „Eure Stadt tut dem Herz was Gutes“ startet der Fernsehsender RTL in der kleinen Stadt am Peenestrom die große Abnehmchallenge.

An mehreren Stellen in Lassan weisen Plakate auf die Aktion hin. „Die g...