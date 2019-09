Abriss der Koserower Seebrücke beginnt Mitte Oktober

Koserow

Mitte Oktober beginnen in Koserow die Abrissarbeiten der Seebrücke. Darüber informierte Südamts-Leiter René Bergmann auf Nachfrage. Bis zum Sommer 2020 will das Ostseebad ein neues Wahrzeichen errichten. 7,4 Millionen Euro investiert die Gemeinde in das Bauwerk, welches seit dem August 2013 für die Besucher gesperrt ist. Das Wirtschaftsministerium fördert die Maßnahme mit 4,9 Millionen Euro. Die jetzige Brücke ist von 1993 und wird den Anforderungen der heutigen Zeit nicht mehr gerecht. Unter anderem ist sie nicht mehr hochwassersicher.

Von Hannes Ewert