Abriss und Neubau – beim „Haus der Erholung“ und in unserem Leben

Ein Bagger kam und begann den Abriss. Der Anbau am „Haus der Erholung“ in Ahlbeck ist jetzt verschwunden. Von meinem Büro aus konnte ich die Arbeiten verfolgen. Nachdem die äußere Fassade abgebrochen war, sah man in die Räume hinein – geflieste Wände, bunte Tapeten tauchten auf, wurden langsam weggerissen. Das Haus hatte sich überlebt.

Es ist eine bewährte Lebensregel, wenn das Alte brüchig wird, muss es Platz machen für etwas Neues. Wenn früher die Hofgebäude zu klein wurden, baute man passende neue. Wenn die Wohnungen zu klein wurden, wichen sie größeren. Auch die Kirchenarchitekten errichteten große Kathedralen auf den Fundamenten kleinerer Kirchen. Man war nicht zimperlich mit alten Gebäuden. Man hoffte immer, dass an der Stelle des Alten etwas Neues gebaut werden würde. Menschen vertrauen seit jeher auf die Möglichkeit, dass Neues besser sein wird. Solche Hoffnung hilft beim Abschied von Dingen, die sich überlebt haben.

Es gibt sogar eine ewige Wohnung

Henning Kiene ist Pastor in Ahlbeck und Zirchow. Quelle: privat

Der christliche Glaube schürt solche Hoffnung. Die Bibel rechnet sogar mit einer ewigen Wohnung, die ohne Abrissbagger bleibt. „Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel“, schreibt der Apostel Paulus. Er meint nicht nur alte Gebäude, er denkt in einem umfassenden Sinn an das ganze Leben. Er verspricht sogar dem Leben, in dem ich zuhause bin, eine dauerhafte himmlische Heimat. Da trotzt er all unseren Licht- und Schattenmomenten.

Keine Trauer um „alten Kasten“

Vor dem „Haus der Erholung“ sind bei den Abrissarbeiten immer wieder Leute stehen geblieben. Ich hörte, sie redeten von alten Zeiten, sie sagten „HdE“. Der Abriss weckte Erinnerungen an damalige Zeiten. Sie sprachen von der Heizung im Keller, die wurde mit Kohlen unter Dampf gehalten, während oben die Köchinnen und Köche zwischen heißen Töpfen schwitzten und arbeiteten.

Trotz der Erinnerungen, die plötzlich lebendig wurden, habe ich keine Trauer gehört – „alter Kasten“ hieß es. Doch im Abschied leuchtet Vieles noch einmal auf. Denn auf dem Weg zu Neuem wird auch das Erinnerungsvermögen aufgeräumt. Dann aber richtet sich seit biblischer Zeit die Hoffnung aus und will nicht nur aus dem Vergangenen leben. Hoffnung lebt von der Erwartung besserer Zeiten.

Über den neuen freien Platz hinter dem „HdE“ beschließt die Gemeindevertretung im Rathaus. Beschlossen ist bereits die menschliche Hoffnung auf eine ewige Wohnung. Gott wird uns überraschen.

