Freest

70 Jahre hat der Fischkutter „UEK 12“ auf den Planken. Der 17,60-Meter-Kutter, 1950 in Ribnitz-Damgarten gebaut, gehört zum gewohnten Freester Hafenpanorama. Doch nun kapituliert auch sein Eigner Lars Engelke vor den für 2022 angekündigten, weiter drastisch sinkenden Fangquoten für Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee. „Am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr wird mein Kutter zum aller letzten Mal in Freest ablegen“, verkündet der Ueckermünder. „Es ist ein Abschied für immer.“

1989/90 hatte Vater Jörg das markante Fangschiff gekauft und zunächst unter dem Dach der FPG Karlshagen betrieben. Von nun an war die „UEK 12“ in der Schleppnetzfischerei hauptsächlich auf Dorsch und Hering regelmäßig auf der Ostsee im Einsatz.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einnahmen konnten Ausgaben nicht mehr decken

„Als die Genossenschaft in Karlshagen aufgelöst wurde, wechselte mein Vater nach Freest. Ich fahre auf dem Kutter seit 1999 und habe ihn 2015 übernommen, als mein Vater in Rente ging“, erzählt Sohn Lars. Ihm fällt es nun schwer, sich von dem Fahrzeug zu trennen. Bis vor die dänische Insel Bornholm hat er den Kutter zum Fischfang gesteuert: „Aber ein Weiterbetrieb ist angesichts der Fangquoten wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Die Unterhaltungs- und Reparaturkosten, das Geld für technische Abnahmen und die Lohnkosten für mindestens einen Angestellten konnte ich mit den Einnahmen einfach nicht mehr decken.“

Die Stimmung der Küstenfischer ist auf einem Tiefpunkt. Während Uwe Krüger aus Ahlbeck (links) noch durchzuhalten versucht, hat sein Wolgaster Berufskollege Andreas Lüdke sein Gewerbe schon Ende März diesen Jahres aus wirtschaftlichen Gründen abgemeldet. Quelle: Tom Schröter

Ein letztes Mal hat Lars Engelke seinen Kutter jetzt auf einer Werft im dänischen Nexö von außen noch einmal komplett mit einem neuen Anstrich versehen lassen. Denn die circa 70 Tonnen schwere „UEK 12“, der letzte aktive Fischkutter dieser Baureihe in MV, soll als technisches Denkmal erhalten bleiben und weiterhin eine möglichst gute Figur machen. „Der Kutter geht in Ueckermünde als maritimes Kulturerbe an Land und soll im Stadthafen aufgestellt werden“, erklärt der Eigner. „Wenn er alle zwei Jahre einen neuen Anstrich kriegt“, so schätzt der Fischer, „hält der Kutter bestimmt nochmal 20 Jahre.“ Im Gegenzug für die Stilllegung erhält Engelke die Ostseefischern von Land, Bund und Europäischer Union in Aussicht gestellte Abwrackprämie.

Wie es für ihn beruflich weitergeht, weiß Lars Engelke hingegen noch nicht. „Zurzeit bemühe ich mich um ein kleines Schiff, mit dem ich allein auf die Ostsee zum Fischen fahren kann“, sagt er und berichtet von einem damit verbundenen Kampf mit Bürokratie und Behörden und daraus resultierenden schlaflosen Nächten.

Ein Bild aus längst vergangenen Tagen, als die Welt für die Fischer noch in Ordnung war: Die Fischer Jörg (l.) und Lars Engelke stärken sich nach getaner Arbeit. Quelle: Peter Machule

„Ich dachte, ich schaffe es noch bis zur Rente.“

So lichten sich an der Pier des Freester Fischereihafens allmählich die Reihen. Auch Andreas Lüdke, der seit 1987 von Freest auf Fischfang fuhr, hat vor dem Hintergrund der sinkenden Fangquoten die Segel gestrichen und bereits zum 31. März dieses Jahres sein Gewerbe abgemeldet. „Jetzt arbeite ich in der Produktion unserer Freester Fischereigenossenschaft“, sagt der 58-Jährige, der sich einst im Fischereikombinat Rostock als Vollmatrose der Hochseefischerei ausbilden ließ und dem später unter anderem der Fischkutter „FRE 90“ gehörte. „2008 durfte ich noch 180 Tonnen Hering fischen; 2021 hätte ich noch 5 Tonnen gehabt“, schildert der Wolgaster am Freester Hafen stehend, während hoch über ihm etwa 100 Kormorane in V-Formation zum Beutezug dem Greifswalder Bodden entgegenstreben.

Gut 70 Jahre lang leistete der Kutter „UEK 12“ treue Dienste. Nun soll er zum Museumsschiff werden. Quelle: Tom Schröter

„Ich hatte gedacht, ich schaffe es noch bis zur Rente“, meint Andreas Lüdke. „Aber es ging schneller vorbei, als ich dachte.“ Mit den Fischern und ihrer Fangtechnik verschwindet ein wichtiger Teil vorpommerschen Kulturguts. Der traditionsreiche Fischereihafen in Freest war mit seinen zahlreichen Fischereifahrzeugen immer ein Anziehungspunkt für neugierige Einheimische und Gäste, die es reizt, maritimes Flair einzuatmen, den in Ölzeug gekleideten Männern bei der Arbeit zuzusehen und frischen Fisch direkt an der Reling zu kaufen. Auf Land gehievte Fischkutter können dieses Erleben nicht ersetzen.

Von Tom Schröter