Sechs dicke Aktenordner liegen im Zimmer der Schulleiterin. Sie sind gefüllt mit Zeitungsartikeln, Gruppenfotos und vielen schulischen Höhepunkten in Wort und Bild – die jüngere Geschichte der 1951 gegründeten Schule an der Wolgaster Heberleinstraße in komprimierter Form. Roswitha Fennert hat diese Geschichte mitgeschrieben und ist für alles Erlebte, Höhen und auch einige Tiefen und die damit verbundenen Erfahrungen dankbar, wie sie sagt.

Am 31. Juli geht die langjährige Leiterin der Regionalen Schule mit Grundschule „Heberlein“ in den Ruhestand. Am Donnerstag dieser Woche um 18 Uhr in der Turnhalle wird sie zum letzten Mal Zeugnisse an die Zehntklässler überreichen. Und ihre allerletzte Zeugnisausgabe ist dann am 6. Juli in der CJD-Produktionsschule an der Leeraner Straße. Viele hundert Schüler gingen in den vergangenen 45 Jahren durch die Hände der erfahrenen Pädagogin, die eigentlich zur See fahren wollte.

Geboren wurde Roswitha Fennert 1953 in Gehofen bei Sangerhausen. „Mein Vater war Betriebsschlosser in der Kyffhäuserhütte Artern und meine Mutter arbeitete in der Landwirtschaft. Wir waren sieben Kinder. Aus allen ist etwas geworden“, erzählt sie. Bruder Gerd Haustein, der zeitweise als Kapitän auf MS „Fichte“ auf den Weltmeeren unterwegs war, weckte in ihr gleichsam die Sehnsucht nach fernen Ländern.

„Das Wetter hier oben war meistens schlecht.“

„Ich hatte immer Fernweh“, betont Roswitha Fennert, die es nach der Schule in Gehofen und dem Abitur an der Goethe-Schule in Roßleben ebenfalls zur Handelsflotte zog. Doch daraus wurde nichts. „Es gab damals für Frauen keine Offizierslaufbahn“, erklärt sie. Der nun folgende Versuch, in Leipzig Außenhandel zu studieren, scheiterte an fehlender Berufserfahrung. Daran konnten zeitweilige Anstellungen erst bei der Sparkasse und dann als Archivarin beim Großhandel für Waren des täglichen Bedarfs in Artern auch nichts ändern.

Der Lehrerberuf hingegen erwies sich als umsetzbar: „Zusammen mit meiner damaligen Freundin Angela habe ich mich um ein Studium als Lehrer für Biologie und Chemie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald beworben.“ Von 1972 bis 1976 lernte Roswitha Fennert somit den Norden der Republik kennen, aber zunächst nicht lieben. „Das Wetter hier oben war meistens schlecht und die Leute stur. Ich wollte wieder nach Thüringen zurück.“

Allerdings lernte sie als Studentin bald ihren künftigen Ehemann kennen: „Am Sonnabend beim Tanz im Greifswalder ‚Boddenhus‘. Und so bin ich hier oben geblieben“, berichtet die Schulleiterin. Zum Glück teilt ihr Ehemann Jörg ihre große Reiselust. Nach der Wende, als plötzlich allen Ostdeutschen die Welt offenstand, hoben die Fennerts gern und oft mit dem Flieger ab: Es ging unter anderem nach Mexiko, Thailand, Bangkok, Dubai, Sri Lanka und in die Dominikanische Republik. „Ich brauchte die Erholung und mag dann einen anderen Menschenschlag.“

Der Arbeitsalltag als Pädagogin war für Roswitha Fennert stets Herausforderung und Kraftquell zugleich. Ihre ersten Sporen als Lehrerin verdiente sie sich ab 1976 in Stralsund an der „Lambert Steinwich-Oberschule“, wo sie von ihrer Mentorin und stellvertretenden Schulleiterin Karin Koltermann Unterstützung erhielt. Ab 1978 arbeitete sie an der POS „Fritz Reuter“ in Kemnitz bei Greifswald, wo sie von 1996 bis 1998 als Leiterin tätig war. Der Wechsel nach Wolgast erfolgte auf Geheiß von Schulrätin Gudrun Köhn. Schulrat Bruno Maron führte sie 1998 als stellvertretende Schulleiterin in der Schule an der Heberleinstraße ein.

„Das Beste ist die Arbeit am Schüler.“

Mit Schulleiter Heinz Powils habe ich mich immer gut verstanden“, resümiert Roswitha Fennert, die sich als „Lehrerin mit Leib und Seele“ versteht und „die Arbeit am Schüler“ als „das Beste“ ansieht, was der Beruf zu bieten hat. Zunächst sei natürlich der Unterricht ordentlich zu planen. Aber mindestens genauso wichtig: „Als Lehrer muss man den Willen haben, auf Schüler zuzugehen und sich auch für ihre Sorgen und Nöte zu interessieren.“

Die zurückliegenden viereinhalb Jahrzehnte brachten reichlich Veränderungen im Bildungsbereich mit sich. „Zu DDR-Zeiten“, so erinnert sich die zweifache Mutter, „kamen zwei bis drei Schüler pro Klasse zur EOS. Inzwischen wandern ab Klasse 7 sehr viel mehr Schüler zum Gymnasium ab.“ Mit gravierenden Folgen: „Heute kann man an die verbleibenden Schüler nicht mehr solche Anforderungen stellen wie früher. Gegenüber der eigentlichen Lernstoff-Vermittlung hat daher das Näherbringen sozialer, persönlicher und methodischer Kompetenzen an Priorität gewonnen.“

Die aktuell 410 Schüler und 35 Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule, die seit 2011 den Namen des Wolgaster Chronisten Carl Wilhelm Berthold Heberlein trägt, lernen und lehren unter guten äußeren Bedingungen. Von 2012 bis 2014 wurde die Schule modernisiert und ausgebaut, wobei die Leiterin stets an den Bauberatungen teilnahm. Damit endete die aus der Raumnot geborene jahrelange Auslagerung mehrerer Klassen und endlich erhielt das Schulhaus auch einen Speisesaal und akzeptable Außenanlagen. Trotzdem, so die Leiterin: „Jetzt reicht der Platz schon wieder nicht mehr.“

Leiterin verlässt ein gut bestelltes Haus

Roswitha Fennert verlässt ein gut bestelltes Haus. Ihre Nachfolge ist geregelt: Barbara Frenz wird künftig die Geschicke der Schule leiten und Sabrina Herold als ihre Stellvertreterin fungieren. Die „Heberlein“-Schule ist Agenda-21-Umweltschule, Kooperationspartner der CJD-Produktionsschule und Seminar- und Ausbildungsschule für die Referendar-Ausbildung, was den Vorteil hatte, dass mehrere junge Lehrer nach ihrem Referendariat blieben. Die Schüler-Töpferfirma „TONis“ sorgte auch überregional schon für Schlagzeilen.

Im mehrfach aufgeschobenen Ruhestand warten demnächst neue Aufgaben. Zu Hause in Pritzwald gibt es auf dem geräumigen Anwesen einiges zu tun. „Außerdem arbeite ich nach wie vor im Vorstand der Heimvolkshochschule in Lubmin mit“, blickt Roswitha Fennert voraus. Und dann gibt es da noch das latente Reisefieber und jenseits von Vorpommern viele interessante ferne Ziele.

Von Tom Schröter