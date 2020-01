Achterkerke-Stiftung unterstützt weiterhin Ückeritzer Welle

Ückeritz

Freudige Kunde gab es dieser Tage von der Achterkerke-Stiftung. Nachdem zum Ende letzten Jahres nach sechs Jahren die Zuwendung für die Schülerzeitung „Ückeritzer Welle“ per finanziellem Zuschuss auslaufen sollte, hat nun der Namensgeber der Stiftung, mit Hauptsitz in Heringsdorf, Heinz-Egon Achterkerke, der Ostseeschule in Ückeritz mitgeteilt, dass auf alle Fälle dieses Schuljahr weiter finanziert wird. „Mittendrin kann man nicht aufhören“, sagte der Vorstand der Stiftung für Kinder, Heinz-Egon Achterkerke auf Anfrage. Für Schulleiter Peter Biedenweg ist es eine finanzielle Entlastung für den Schulbetrieb, der das Geld anderweitig sinnvoll einsetzen kann. Zum Beispiel für die Digitalisierung.

Indessen arbeiten der Reporter der „Ückeritzer Welle“ mit Hochdruck an der kommenden Ausgabe, die im März erscheinen soll. Da ein kleines Jubiläum gefeiert wird (es ist die 20. Ausgabe der Schülerzeitung), wird besonders an der Themenauswahl gefeilt. Besonders sorgfältig werden die Einsendungen überprüft, die zum plattdeutschen Vorwort von Yared Dibaba ( NDR) eingingen. Die beste Übersetzung ins Hochdeutsche wird mit einem namhaften Preis der „Remise“ aus Stolpe prämiert, die Eigentümer Lars Lindemann spendierte.

Von Rainer L. Hein