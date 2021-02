Koserow/Stralsund

„Wir sind dem Vorhaben gegenüber durchaus aufgeschlossen.“ So lautet die grundsätzliche Haltung von Usedoms Wasser- und Bodenverband (WBV) sowie dem in Stralsund ansässigen Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU) zu den Plänen, in den Bernsteinbädern mittelfristig einen attraktiven Achterwasserdeich-Erlebnisweg zu gestalten.

Auf Anfrage haben sich jetzt WBV-Geschäftsführerin Christiane Loist sowie Amtsleiter Matthias Wolters sowohl prinzipiell als auch im Detail zu den inzwischen in den Gemeinderäten sanktionierten Absichten der Kommunalpolitiker positioniert. Ihre entsprechende Bereitschaft hätten beide Instanzen bereits bei Vorgesprächen im vergangenen Sommer geäußert.

Aktuell sind dem StALU laut Wolters zwar (noch) keine konkreten Planungen zum Erlebnisweg bekannt, doch könne der Errichtung eines Rad- und Wanderweges grundsätzlich zugestimmt werden, wenn sich Bau und Nutzung „dem Küsten- und Hochwasserschutz unterordnen“.

Deichkrone muss befahrbar bleiben

Der Wegebau könne allerdings erst erfolgen, wenn der jeweilige Deich „in Höhe und Kubatur einem Bemessungshochwasser standhalten kann.“ Derzeit würden die Deichhöhen in vielen Bereichen noch nicht dem bezweckten Ausbaugrad entsprechen. Eine etwaige zeitnahe Deichertüchtigung sei durch das StALU zwar „vorerst nicht geplant“, wäre aber nach den Worten des Behördenleiters „im Zuge des Rad- und Wanderwegebaus zweckdienlich.“

Auch müsse die Befahrbarkeit der Deichkrone mit Unterhaltungsfahrzeugen, etwa für die Mahd, gewährleistet sein. Prinzipiell gibt es also Zustimmung, der Teufel könnte aber wie so oft im Detail liegen.

Auch für die Chefin des WBV mit Sitz in Mölschow sei es vorstellbar, den Wünschen der Bernsteinbäder zu entsprechen. Schließlich verstehe man sich als Dienstleister der Inselgemeinden. Loist sieht weder im Naturschutz noch in den zu sichernden Funktionen der Deiche als technische Bauwerke gravierende Hinderungsgründe für das Projekt. Alles müsse halt gut miteinander verbunden und „in geregelte Bahnen“ gelenkt werden.

Eine Befestigung der Deichkrone, wie auch immer sie ausfalle („Es muss ja kein Asphalt sein“), würde die Hochwasserschutzbauwerke stabilisieren. Dem diene bislang häufig nur eine mehr oder weniger geschlossene Grasnarbe. Schäden daran sind freilich nicht zu übersehen.

Die Zuständigkeit für bestimmte Deiche in der Inselmitte stellt sich konkret so dar: Das StALU Vorpommern ist verantwortlich für die Abschnitte zwischen den Ortslagen Koserow (Bahnhof) und Zempin sowie – bei einer möglichen Erweiterung – zwischen Zinnowitz (Anschluss B 111) und Netzelkow. Der Wasser- und Bodenverband unterhält die Deiche zwischen Loddin und Koserow sowie Zempin und Zinnowitz. Unterschieden wird zwischen Landesdeichen zum Schutz von bebauten Gebieten sowie Deichen zweiter Ordnung, die dem Schutz landwirtschaftlicher Flächen vor Überflutung dienen.

Keine Mittel für Rad- und Wanderwege auf Deichen

Und dann ist da ja auch noch die Finanzierungsfrage. Im Rahmen der Planung durch den Vorhabensträger, also die Gemeinden in der Inselmitte, sowie eines zu beauftragenden Planungsbüros müssen erst einmal die Kosten ermittelt werden. Aus dem StALU heißt es, dass für die Schaffung befestigter Rad- und Wanderwege auf den Deichen „leider keine finanziellen Mittel zur Verfügung“ stünden.

Gleichwohl habe die Behörde den Gemeinden im Süd-Amt signalisiert, dass für die Ertüchtigung der Landesküstenschutzdeiche Kosten anfallen, die vom Land getragen werden könnten. Ein weiterer, wenn nicht sogar entscheidender Grund dafür, die Planungen intelligent miteinander abzustimmen.

Die Karte zeigt, wer für welche Deiche in der Inselmitte zuständig ist. Quelle: Arno Zill

Wehrfähigkeit des Deiches beeinträchtigt?

Bleibt die immer wieder debattierte Problematik, dass Deiche als technische Schutzbauwerke eigentlich bereits im Status quo, so weisen es auch gelegentlich Schilder aus, nicht betreten und befahren werden dürfen. Dennoch ist das übliche Praxis und wird, so der Eindruck der Einheimischen, von der zuständigen Behörde weder kontrolliert noch sanktioniert.

„Irrtum“, sagt Wolters. Zum einen würden stichpunktartige Überprüfungen vorgenommen und zum anderen sei man auf die Unterstützung der Ordnungsbehörden angewiesen. Der Amtsleiter macht deutlich, dass die meisten der betroffenen Deiche keine befestigte Krone haben und durch Betreten nach extremen Witterungserscheinungen, wie zum Beispiel Dauerregen, Schaden nehmen.

Die Folge sei unter Umständen eine beeinträchtigte Wehrfähigkeit der Deiche. Unter diesem Aspekt bietet laut Wolters der Ausbau befestigter Rad- und Wanderwege die Chance, sie per pedes und auf dem Sattel nutzen zu dürfen, ohne dass ein ausreichender Schutz bei Überströmen des Deiches infrage gestellt würde.

Von Steffen Adler