Wismar/Sassnitz/Heringsdorf

Aufgrund der von Montag an geltenden Maßnahmen der Bundesregierung während der Corona-Pandemie hat die Reederei Adler-Schiffe ihre Ausflugsfahrten vorerst abgesagt. Vom 2. bis vorerst 30. November werde es keine Schiffsausflüge geben, teilte am Freitag eine Sprecherin des Unternehmens mit. Alle Schiffe der Reederei blieben im Hafen. Ob und wie die Adler-Schiffe im Dezember fahren werden, stehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest, so die Sprecherin weiter.

Ursprünglich wollte die Reederei, die ihren Unternehmenssitz in Westerland auf der Insel Sylt hat, im November ihr Angebot an Schiffsausflügen ab Wismar, Rügen und Usedom über die Herbstferien hinaus erweitern. Das Unternehmen wollte damit auf die gute Buchungslage reagieren. Zum 1. November beginnt regulär die Wintersaison.

Von OZ/dl