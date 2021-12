Adler-Schiffe zum „Facelift“ auf der Wolgaster Peene-Werft

Wolgast

Drei der insgesamt 29 Fahrgastschiffe der Adler-Schiffe GmbH & Co. KG sind in diesem Herbst bzw. Winter zum jährlichen „Facelift“ in der Wolgaster Peene-Werft. Hier werden sie für die bevorstehende Saison wieder fit gemacht, informiert Silke Hasse von der Pressestelle der Reederei. „Die Kosten bewegen sich im sechsstelligen Bereich. Die Leitung der Arbeiten vor Ort hat ein Team um den Technischen Leiter Tino Schierstedt. Dabei wird er von der Crew tatkräftig unterstützt“, so Hasse.

Auf der „MS Mönchgut“, die während der Saison zwischen den Inseln Rügen und Usedom unterwegs ist, wurden bereits im November der Propeller demontiert, die Welle gezogen und aufgearbeitet sowie Farbarbeiten vorgenommen. Schon seit Ende November befindet sich das Schiff wieder im Peenemünder Haupthafen.

Die „MS Adler Vineta“ kam am Nikolaustag nach Wolgast

Das Heck der „MS Cap Arkona“, die seit Mitte November zur Werftliegezeit in Wolgast weilt. Quelle: Adler-Schiffe

Die „MS Cap Arkona“ befindet sich seit Mitte November in der Peene-Werft. „Hier wurden der Ruderschaft Backbord herausgenommen und die Buchse mit Lagerspiel erneut. Letzte Farbarbeiten finden noch statt, bevor das Schiff wieder zum Winterliegeplatz nach Saßnitz überführt wird“, teilt die Sprecherin mit. Die „MS Cap Arkona“ kommt in der Saison für Fahrten entlang der Rügener Kreideküste zum Einsatz.

Am Nikolaustag, den 6. Dezember, kam die „MS Adler Vineta“ in die Peene-Werft. Auf diesem Schiff, das zur Saison zwischen den Dreikaiserbädern und Swinemünde verkehrt auf auf Sonderfahrten auch Stettin ansteuert, stehen Farbarbeiten und eine Grundüberholung an.

Wie Silke Hasse weiter informiert, wurde die „MS Princess“, das Eventschiff der Reederei, 2021 erstmals für Hafenrundfahrten in Swinemünde eingesetzt. „Zur Abnahme durch die Binnenschiffbehörde ZSUK wurde das Schiff nach Wismar überholt. Ein kurzer Werftaufenthalt ist für Anfang des neuen Jahres geplant.“

Reederei Adler-Schiffe hat bis zu 300 Mitarbeiter

Werftarbeiten an der „MS Adler XI“, deren Einsatzgebiet die Insel Usedom ist, sowie an der in Rostock stationierten Motoryacht „Merkur II“ sollen ebenfalls Anfang des nächsten Jahres folgen. Für die Schiffe in Wismar sind keine Werftarbeiten geplant. Hier finden Arbeiten durch die Crew direkt am Liegeplatz statt. Alle Infos zur Reederei sowie Fahrpläne sind im Internet unter www.adler-schiffe.de erhältlich.

Die Reederei Adler-Schiffe mit Hauptsitz in Westerland auf Sylt beschäftigt laut Unternehmensangaben saisonabhängig bis zu 300 Mitarbeiter. Die Flotte ist an der Nord- und Ostseeküste sowie in der Binnenschifffahrt auf der Eider und dem Nord-Ostsee-Kanal zu Ausflugsfahrten im Einsatz. Unter anderem gehören der ab Kiel fahrende, 115 Jahre alte Seitenraddampfer „Freya“, das High-Speed-Schiff „Adler-Express“ mit Einsatzort Wattenmeer und die Motoryacht „Merkur II“ zur Flotte.

Von Tom Schröter