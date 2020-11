Zinnowitz

Für viele Menschen kommt dieser Moment jedes Jahr völlig überraschend: Sie stellen am Freitag fest, dass am Sonntag der erste Advent ist. Ich gehöre zu ihnen – zum Leidwesen meines Mannes, dem Rituale wichtig sind. Bis heute hält er mir vor, dass wir im vergangenen Jahr erst am dritten Advent die erste Kerze anzünden konnten, weil wir vorher keinen Kranz hatten.

In diesem Jahr ist alles anders: Ich habe mir Hilfe vom Profi geholt, denn wenigstens zu Hause soll die Welt in Ordnung sein. Mit diesem Wunsch stehe ich nicht allein da, sagt Kati Endert. Die Floristin betreibt seit 13 Jahren ihr Geschäft „Rosen und Dornen“ in der Neuen Strandstraße in Zinnowitz. Ihre Beobachtung: „Viele haben dieses Jahr keinen Urlaub gemacht. Sie geben das Geld jetzt für Dekoration aus und machen es sich zu Hause schön.“ Mehr Umsatz mache sie dennoch nicht: „Wer gerade in Kurzarbeit ist, muss sparen.“ Auch die Aufträge von Hotels und Restaurant für Tischdekorationen seien weggefallen. Doch in ihrem Laden ist davon nichts zu spüren: Prachtvolle Gestecke und Arrangements in allen Farben und erstaunlichen Formen sind hier zu bewundern.

Schwarze Federn statt Tannen

Noch bevor sie loslegt, muss ich schon die erste Entscheidung treffen: 25er oder 30er, fragt Endert und hält zwei Strohringe hoch. Ich nehme den großen. Die Floristin schneidet Zweige der Nobilis-Tanne klein und erklärt: „Ich finde die Farbe, die ins grau-blaue geht, sehr schön. Außerdem trocknen die Nadeln mit der Zeit zwar ein, sie verändern sich aber kaum und fallen nicht ab.“ Ein Vorteil gegenüber der grünen Nordmanntanne. Mit Stahldraht werden die Zweige in einer Wickeltechnik am Ring befestig. Das sieht leicht aus, braucht aber Kraft und dauert einige Minuten. Zeit, sich im Laden umzusehen.

Was da auf Tischen und Hockern präsentiert wird, ist eine Leistungsschau des Floristenhandwerks. Neben traditionellen Gestecken gibt es Varianten mit Sukkulenten, ein Modell mit schwarzen Federn statt Tanne oder ein Stillleben mit Rehkitz auf Holzscheibe. Über dem Verkaufstresen stehen dutzende Gläser mit Materialien, die Endert zum Binden und Stecken nutzt: Muscheln, Chilischoten, Eierschalen. Daneben hängen farbige Federboas und eine Glittergirlande. „Wir müssen in der Lage sein, alle Geschmäcker zu bedienen“, erklärt Endert. „Und dazu kommen Kunden mit eigenwilligen Wünschen. Ich habe schon einen eingeschweißten Aal oder Sexspielzeug in Sträuße gebunden.“

Ungewöhnlicher Adventskranz: Auf schwarzen Federn thront ein goldener Froschkönig. Die Farben liegen aktuell im Trend. Auch dieses kreative Gesteck gibt es bei „Rosen und Dornen“ für 35 Euro. Quelle: Juliane Schultz

Windlicht oder vier Kerzen?

Die nächste Entscheidung steht an: Welche Kerzen bevorzuge ich? „Wir könnten ein Windlicht in die Mitte stellen“, schlägt die Floristin vor. Nein, diesmal will ich meinem Mann die Gelegenheit geben, an jedem Adventssonntag ein Licht anzuzünden. „Ja, das hat mit Traditionen zu tun“, sagt Endert. „Viele wollen es so machen, wie sie es aus der Kindheit kennen, als die Welt noch in Ordnung schien.“ Und weil das so ist, entscheide ich mich gegen die aktuellen Trendfarben schwarz und türkis. Ich nehme weinrote Kerzen, die sich gegenüberstehen.

Mehr Ideen und Wünsche habe ich nicht und überlasse der Fachfrau das Feld. Die holt ihre „Zauberkisten“ aus dem Lager. Ein Fundus aus Kugeln, Figuren und allem, was die Natur hergibt, kommt zum Vorschein und mittendrin gold-glitzernde Engelsflügel. Die muss ich haben. Dazu noch ein paar rote Kugeln. „Jetzt muss etwas Erdiges hinzukommen“, stellt Endert mit einem prüfenden Blick fest. Sie fördert Apfelscheiben, diverse Nüsse und Zapfen zum Vorschein und dann geht alles ganz schnell. Mit wenigen Handgriffen entsteht ein klassischer Adventskranz. Ich bin bereits zufrieden, doch die Floristin windet noch Efeu um den Kranz. Nun sieht er vollkommen aus.

35 Euro für vier Wochen Weihnachtsstimmung

Gut investierte 35 Euro in den Familienfrieden und vorweihnachtliche Stimmung auf dem Esstisch. Allein hätte ich es nicht hinbekommen, obwohl Kati Endert auch frisch gewickelte grüne Kränze für die eigene Gestaltung anbietet. Mir fehlen Geduld und die Materialien dafür.

Zum Schluss hat die Fachfrau noch einen Tipp: Viele Kunden bringen ihre Gestecke vor Heiligabend zum Auffrischen. Neben Muttertag ist der 23. Dezember der umsatzstärkste Tag des Jahres. Offensichtlich will nicht nur mein Mann, dass zu Weihnachten alles perfekt ist.

Transparenzhinweis: Die Autorin hat den Kranz privat gezahlt und keinen Sonderpreis ausgehandelt. Ihr Mann ist sehr glücklich, dass die Familie dieses Jahr ordnungsgemäß in den Advent starten kann.

Von Juliane Schultz