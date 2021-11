Äpfel, Zwiebel, Gurken, Matjes – so entsteht das größte Heringshäckerle der Welt

Heringsdorf

Jetzt gilt es: Seit Sonntag (7. November) 9 Uhr ist der Heringsdorfer Fischsommelier André Domke damit beschäftigt, 100 Kilogramm Heringshäckerle herzustellen. Damit will er einen neuen Weltrekord aufstellen. Um 13 Uhr wird deshalb Um 13 Uhr findet dann die Überprüfung des Weltrekordversuches durch den Rekordrichter des Rekord-Institut für Deutschland (RID) Olaf Kuchenbecker statt. Natürlich hofft der Usedomer Fischsommelier auf zahlreiche Schaulustige.

Unterstützt wird André Domke bei der Herstellung des riesigen Berges Heringshäckerle von drei Prominenten: Boxtrainerlegende Ulli Wegner, Boxlegende Axel Schulz sowie dem Idol der Berliner Eisbären Sven Felski. Im Erfolgsfall wird der neue Weltrekord an Ort und Stelle zertifiziert und Rekordhalter Domke mit der begehrten Rekordurkunde ausgezeichnet.

Schon zwei Weltrekorde abgesahnt

André Domke hält bereits zwei Weltrekorde – er stellte 2019 die größte Fischsülze der Welt her und 2019 war die größte Menge an Fischsoljanka, die er kochte. Nun also Heringshäckerle: Am Morgen wurden palettenweise die Zutaten in „Domkes Fischpavillon“ gefahren: Äpfel, Zwiebeln, Gurken, dazu nur das allerbeste Matjesfilet. Auch Dill muss in Größenordnungen gehackt werden. Und Zitronensaft wird noch gebraucht. Mayonnaise, wie vielleicht mancher glaubt, gehört definitiv nicht ans Häckerle, versichert André Domke.

Da es sich beim Heringshäckerle um den offiziellen Erstrekord in dieser neuen Weltrekordkategorie handelt, erwartet das Rekord-Institut für Deutschland eine servierte Portionsgröße von mindestens 100 Kilogramm. „Wir sind vier Mitarbeiter und dann noch die drei Prominenten, die auch zupacken müssen – dennoch müssen wir ordentlich Gas geben, damit bis 13 Uhr alles fertig ist“, sagte Domke am Sonntagmorgen, ehe er sich ans Zubereiten machte.

Erlös geht zum Teil an Kinderhospizverein

Das Weltrekordgericht wird nach Feststellung des Rekordes gegen Bezahlung zum Verzehr an Gäste ausgegeben. Der Erlös geht zum Teil an den Kinderhospizverein „Leuchtturm“ in Greifswald, den André Domke seit Jahren unterstützt. „Es ist mir ganz wichtig, dass ich bei allem Spaß auch etwas Gutes für andere herauskommt. Und die Unterstützung des Kinderhospizvereins liegt mir sehr am Herzen“, so der Fischsommelier.

Von Cornelia Meerkatz