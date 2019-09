Ärger mit dem Feuerwehranbau

Trassenheide

Schlechte Stimmung bei der Feuerwehr in Trassenheide: Grund dafür ist der Anbau ans Feuerwehrgerätehaus, der im Sommer vollendet sein sollte. Nach der Fertigstellung soll dort der Mannschaftswagen der Wehr untergestellt werden, weil im Hauptgebäude das neue Tanklöschfahrzeug steht. Geplant war das alles für den Sommer. Doch derzeit ist das Gebäude noch nicht mal komplett hochgezogen, vom Dach ist überhaupt noch nichts zu sehen.

Wegen des erheblichen Zeitverzugs bei der Fertigstellung des Gebäudes sind die Kameraden hochgradig verärgert. Doch mindestens genauso schlimm wiegt aus ihrer Sicht die Tatsache, dass sie nicht informiert wurden. Wie ist es sonst zu bewerten, dass während der jüngsten Gemeindevertretersitzung mehrere Mitglieder der Feuerwehr fragten, was da eigentlich gebaut werde und wann es fertig ist. Gleich mehrfach kam seitens der Kameraden der Vorwurf, dass die Kommunikation mit dem Planungsbüro nicht stimme. Dabei sitzen die Planer der Usedomer Projektentwicklungsgesellschaft (UPEG) genau gegenüber der Feuerwehr auf der anderen Straßenseite, also höchstens einen Steinwurf entfernt. Auch der stellvertretende Bürgermeister Michael Dumke hielt mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg, denn nach seinen Worten habe es das Planungsbüro zudem auch versäumt, die Gemeindevertreter über den Anbau zu informieren. Die Aussage von UPEG-Chef Klaus Lange auf der Gemeindevertretersitzung, dass es mehrfach Beratungen zur Feuerwehr gegeben habe, überzeugte an diesem Abend niemanden. Statt dessen verließ ein genervter und enttäuschter Wehrführer den Saal.

Fakt ist, dass die Baugenehmigung für den Anbau im Dezember, vergangenen Jahres, erteilt wurde. Aus Kapazitätsgründen aber habe die Planung für das Vorhaben erst im April und damit deutlich später begonnen, sagte Lange auf OZ-Nachfrage. Bei Ausschreibungen seien dann Fristen einzuhalten, sodass am Ende die Fertigstellung im Sommer überhaupt nicht möglich war. Aus dem neu vorliegenden Ablaufplan geht nun hervor, dass noch in diesem Jahr mit der Fertigstellung des Anbaus an das Feuerwehrgebäude in Trassenheide gerechnet wird.

Von Cornelia Meerkatz