Ückeritz

Hier ist eigentlich auf gut 4000 Quadratmeter Spaß angesagt – im Hüpfburgenland im Ückeritzer Gewerbegebiet. Der Spaß ist der Urlauberin Katrin Neugebauer gründlich vergangen. Sie spricht von „ Abzocke“ und einer heftigen Auseinandersetzung und bezieht sich auf eine unschöne Begegnung mit dem Betreiber der Anlage. „Wir gehen jedes Jahr ins Hüpfburgenland und es ist schon immer sehr ärgerlich, dass man als Erwachsener Eintritt bezahlt und nichts nutzen darf. Noch schlimmer finde ich es aber, dass wir in diesem Jahr für unser schlafendes einjähriges Kind Eintritt zahlen sollten“, schreibt sie an die OZ.

Sie wollte mit ihren beiden größeren Mädchen ins Hüpfburgenland. „Da kann ich ja schlecht die Kleine irgendwo parken. Ich verstehe ja, dass auf Grund von Corona jeder dieses Jahr aufs Geld schauen muss. Nur finde ich es eine riesengroße Abzocke, dass ich für mein schlafendes Kind 7,50 Eintritt bezahlen soll. Ich bot ihm auch an, zu zahlen, wenn das Kind aufwacht.“

Ein Bandmaß im Eingangsbereich

Hüpfburgenland-Betreiber Phillip Maus kann sich an den Vorfall erinnern. „Es gibt nun mal Regeln bei uns, wer Eintritt zahlt und wer nicht. Bei uns wird klar kommuniziert, dass Kinder ab einer Größe von 74 cm 7,50 Euro zahlen, ab 86 cm zehn Euro.“ Im Eingangsbereich gebe es an der Wand ein Bandmaß, so dass die kleinen Gäste dort „vermessen“ werden.

Erwachsene müssen 2,50 Euro zahlen. „Da kann man ja wohl nicht von Abzocke sprechen. So ist nun mal unsere Preispolitik. Vom Alter ist da keine Rede“, sagt Maus, der bis Mitte September seine Anlage mit zahlreichen Rutschen und Hüpfburgen in Ückeritz öffnen will. Die Familie sei nach der verbalen Auseinandersetzung dennoch ins Hüpfburgenland gegangen, wie der Betreiber sagt.

„Dort scheint kein Corona bekannt zu sein. Dort begegnen sich die Leute auf engstem Raum und alles ohne Maske“, schreibt die Urlauberin. Phillip Maus reagiert ungehalten auf den Vorwurf: „Zweimal war das Ordnungsamt hier. Wir haben Desinfektionsspender. In den Bereichen Kasse, Bistro und Toiletten gilt Maskenpflicht. Wir bieten Outdoor-Aktivitäten an, die keiner Maskenpflicht unterliegen. Wir dürfen maximal 500 Besucher auf dem Gelände haben. Daran halten wir uns.“

Von Henrik Nitzsche