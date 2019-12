Zinnowitz

Frust pur bei vielen Zinnowitzern: Seit nunmehr 25. November gibt fast durchgängig kein Handynetz bei den Vodafone- und O2-Kunden. Kein Anruf, keine SMS ist möglich, lediglich bei einem vorhandenen Wlan-Anschluss kann über Whatsapp kommuniziert werden. Wie lange soll dieses Elend noch so weitergehen, fragen nun die Zinnowitzer und Gäste, die verzweifelt auf ihr nicht nutzbares Handy im Seebad starren.

Dabei war Vodafone- und O2-Kunden auf OZ-Nachfrage bei den Mobilfunkanbietern zugesichert worden, dass spätestens am 6. Dezember abends der Netzempfang wieder voll umfänglich abgedeckt ist und störungsfrei kommuniziert und das Internet genutzt werden kann. „Ich muss widersprechen. Ich bin O2-Kunde und habe immer noch keine Verbindung außer Notruf“, teilte am Wochenende die Betroffene Angelika Hensel der OZ mit.

„Nachdem das Vodafone-Netz gerade erst beachtliche zwölf Tage lang ausgefallen war bis 6. Dezember, ist es nach zwei Tagen seit 9. Dezember schon wieder außer Betrieb. Wann funktioniert das Netz an meinem Wohnort endlich wieder dauerhaft und zuverlässig?“, fragt der Zinnowitzer Andreas Reith verärgert.

Infrastrukturministerium ist nicht zuständig

Vodafone- und O2-Kunden, die nur zum Arbeiten tagsüber in Zinnowitz weilten, hatten zumindest am Abend in ihren Heimatorten Glück. Denn dort gab es ein verfügbares Netz. „Aber was machen Kunden, die nicht noch über Festnetz verfügen und dienstlich auf ihr Handy angewiesen sind“, fragten wir beim SPD-geführten Infrastrukturministerium in Schwerin nach.

Von Pressesprecherin Renate Gundlach hieß es dazu: „Wir verstehen den Ärger und das Unverständnis der Zinnowitzer und jener Menschen, die dort arbeiten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Telekommunikationsunternehmen. Der deutsche Mobilfunkmarkt unterliegt den Gesetzen der Marktwirtschaft. Der Wettbewerb verschiedener Mobilfunkanbieter hat unter anderem dazu geführt, dass die Preise für den Endkunden kontinuierlich gesunken sind. Marktwirtschaft bedeutet aber auch, dass der Staat nicht nach Gutdünken in den Markt eingreifen darf. Die einzige ’halbhoheitliche’ Handhabe hat hier die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde, die auch die Lizenzen für den Mobilfunk per Ausschreibung vergibt“, erläutert die Sprecherin.

Narrenfreiheit für Mobilfunkanbieter?

Auch bei der Bundesnetzagentur hebt man abwehrend die Hände: „Der Betrieb von Telekommunikationsnetzen liegt in der Verantwortung der jeweiligen Netzbetreiber. Die Bundesnetzagentur hat keine rechtliche Handhabe gegenüber Mobilfunknetzbetreibern in den jeweiligen Netzbetrieb einzugreifen. Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an den jeweiligen Mobilfunknetzbetreiber“. schreibt Michael Reifenberg von der Pressestelle der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen in Bonn.

Haben die Mobilfunkanbieter Narrenfreiheit, können Netze nach Gutdünken abschalten? Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf verneint das. Im OZ-Gespräch erklärte er am Dienstag, dass es für das längere Abschalten des Netzes in Zinnowitz wichtige Gründe gab und gibt: „Unsere Mobilfunkstationen befinden sich allesamt auf dem Dach des Hotels ’Baltic’. Telefonica für O2 und wir haben dort komplett neue Infrastruktur installiert“, sagt Petendorf. Es sei ein Gesamtumbau erfolgt, der bis zum 6. Dezember gedauert habe. Informationen habe es auf den Homepages der Mobilfunkanbieter gegeben.

Installation neuer LTE-Antennen

„Es müssen vor Ort neue Tragkonstruktionen errichtet, neue Systemtechnik gebaut sowie neue Kabel verlegt und Antennen aufgebaut werden. Unsere Kunden können sich auf der Internetseite jederzeit über die aktuelle Netzsituation in der Region informieren, in der sie sich gerade aufhalten, und bei Bedarf einen SMS-Service abonnieren, der sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Denn gerade Mobilfunkkunden sind – im Gegensatz zu Festnetzkunden – keine ortsgebundenen Kunden“, lautet die Antwort von Jörg Borm, Sprecher der Telefonica Deutschland GmbH & Co. OHG.

Laut Petendorf seien am Freitagabend die fünf Stationen nacheinander wieder ans Netz genommen worden. „Doch bei der Abnahme am 9. Dezember ist deutlich geworden, dass die Umbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind und die beauftragten Fachfirmen nacharbeiten müssen“, so der Sprecher. Man habe dafür drei Tage bis zum 11. Dezember veranschlagt. In dieser Zeit sollen auch gleich die neuen LTE-Antennen mit installiert werden, die den Kunden mehr Kapazität im mobilen Breitbandnetz garantieren. Die Arbeiten waren eigentlich für den 18. Dezember vorgesehen. „Aber wir gehen jetzt davon aus, dass ab 12. Dezember das Netz in Zinnowitz wieder komplett funktionsfähig ist“, verspricht Volker Petendorf.

Von Cornelia Meerkatz