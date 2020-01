Ärger über Knöllchen an der Heringsdorfer Eisbahn

Heringsdorf

Die beiden Stunden auf dem Eis wurden richtig teuer: Claudia Schönfeld bekam an der Heringsdorfer Eisbahn ein Knöllchen. „Ich wurde mit einem Bußgeld von 30 Euro belegt, weil ich eine Fußgängerzone überfahren habe“, sagt die Bansinerin. Sie hat inzwischen bezahlt. Doch was ihr am 17. Dezember widerfahren ist, lässt ihr keine Ruhe.

Mit ihrer Mutter, der Tochter (9) und dem Neffen (8) wollte Claudia Schönfeld einen entspannten Nachmittag auf der Eisbahn verbringen. „Ich bin über die Delbrückstraße zur Eisbahn runtergefahren, weil der Poller unten war. Meine Mutter konnte kaum laufen, weil sie zwei neue Hüften bekommen hatte. Sonst parke ich immer beim EKZ, nur diesmal nicht“, berichtet die Bansinerin.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Sie hatte keine Bedenken, mit dem Pkw zur Eisbahn zu fahren, weil sie aus der OZ erfahren hatte, das die Heringsdorfer Gemeindevertretung beschlossen hatte, dass der Poller an der Zufahrt zur Promenade bis zum 31. März 2020 von 10 bis 21 Uhr unten bleiben soll. Mit der Entscheidung sollte vor allem den Eltern entgegengekommen werden, die ihre Kinder mit der schweren Eishockeyausrüstung zum Training bringen.

„An dem Nachmittag war auf der Eisbahn nichts los. Kurz nachdem unsere beiden Kinder auf dem Eis waren, kam eine Mutter zu mir und meinte, dass ich am Auto ein Knöllchen habe. Ich dachte, na gut, zehn Euro. Dann zahlst du die. Als wir 17 Uhr zum Auto gingen, sah ich auf dem kleinen Bon 30 Euro. Zu dem Zeitpunkt standen über zehn Autos dort, kein anderer hatte einen Strafzettel“, ärgert sich die Bansinerin.

Ihre Laune wurde nach dem Anruf im Rathaus nicht besser. „Ein Mitarbeiter meinte zu mir, dass ich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ich musste bluten, alle anderen kommen ungeschoren davon. Das kann nicht sein, zumal dort zu den Öffnungszeiten der Eisbahn viele Autos stehen. Dann sollen sie den Poller oben lassen“, so die Insulanerin.

Menschen dürfen nicht gefährdet werden

Enrico Knüppel, Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, sieht das anders: „Auch wenn der Poller abgesenkt ist, bedeutet dies nicht, dass die straßenrechtliche Widmung aufgehoben wurde. Es ist und bleibt eine Fußgängerzone. Das hat auch die Gemeindevertretung zu keinem Zeitpunkt angezweifelt.

Die Fußgängerzone schützt die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Wir verstehen es wirklich, dass viele Menschen in der Nähe der Eisbahn und auch des Strandes auf und an der Promenade parken möchten. Aber es darf zu keinen Unfällen kommen, bei denen Personen oder Kinder in der Fußgängerzone zu Schaden kommen. Auch jetzt gilt: Wer die Fußgängerzone befährt, entscheidet sich dafür, gegen die Straßenverkehrsordnung zu verstoßen.“

Von Henrik Nitzsche