Vor 80 Jahren wurden von Stettin aus über 1100 jüdische Bürger im besetzten Polen deportiert. Die Deportation war die erste dieser Art aus dem deutschen Reichsgebiet. Zwei Liebende entkamen dem, weil sie sich das Leben nahmen. Am 12. Februar findet um 18 Uhr an den Stolpersteinen in der Heringsdorfer Friedenstraße eine Gedenkandacht statt.