Dass jüngst auf der Wolgaster Schlossinsel diverse Bäume abgeholzt wurden, rief bei Einheimischen reichlich Empörung hervor. Davon zeugten mehrere Anrufe in unserer Redaktion, bei denen Bürger ihr Unverständnis äußerten. Für zusätzliche Aufregung sorgt jetzt eine Reaktion des Stadtvertreters Martin Schröter (Kompetenz für Wolgast), der mit der Stadt hart ins Gericht geht.

Schröter, der am 8. Mai zur Wolgaster Bürgermeisterwahl als einer von sechs Kandidaten antritt, sagt: „Ich bedaure, dass vier jung gepflanzte Eichen an unserer schönen Uferpromenade und andere Bäume gefällt wurden, und frage mich, ob der Bau nicht erhaltend hätte geplant werden können. Die Visionslosigkeit, mit der hier wieder einmal vorgegangen wurde, erschreckt mich.“ Und weiter: „Es kann und muss bestandserhaltend geplant werden – die Feuerwehrzufahrt zum Kanugelände muss keineswegs zwangsläufig durch die Eichenreihe hindurch führen. Die Erweiterung der Uferpromenade ist auch so möglich, dass Bäume auf ihr stehen. Da brauchen wir nur andere Kurpromenaden anschauen.“

Schlossinsel-Pläne sind Schröter seit Langem bekannt

Allerdings: Schröter hat als Stadtvertreter seit Langem Kenntnis von den Plänen und war bei den Beratungen dazu immer dabei. Seine Kritik ruft daher in der Stadtverwaltung Irritationen hervor. „Herr Schröter kann als Stadtvertreter alle Pläne einsehen und die Hintergründe erfragen. Dass er dies nicht gemacht hat, finde ich unglücklich“, sagt Ulrike Knoll, Leiterin des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung. Außerdem sei die in Regie des Bauherrn erfolgte Fällung der vier Eichen Bestandteil des Bebauungsplans „Nördliche Schlossinsel“, der im politischen Raum seit Jahren im Gespräch sei. „Herr Schröter sollte als Stadtvertreter schon wissen, was in den Ausschüssen behandelt und schließlich beschlossen wurde“, so Knoll.

Tatsächlich geht aus den der OZ vorliegenden Sitzungsprotokollen vom 29. Juli 2019 und 26. August 2020 Schröters Anwesenheit eindeutig hervor. Die Beschlüsse zum B-Plan wurden seinerzeit mit 20 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen bzw. 17 Ja- und einer Nein-Stimme bei einer Enthaltung gefasst. Gegenüber der OZ sagt Martin Schröter jetzt, dass „ich mich zu dieser Art der Bebauung nie positiv positioniert habe“, er sich „aber dem mehrheitlichen Willen der Stadtvertreter nicht entziehen werde“.

„Mir geht es um die Informationspolitik der Verwaltung“

Schröter räumt ein, konkrete Kenntnis vom nördlichen Teil der Schlossinsel und dem dortigen Neubauprojekt zu haben, das auch die Baumfällung einschließt. „Mir geht es um die Informationspolitik der Stadtverwaltung“, betont er und erklärt: „Denn es gab Aufregung in der Wolgaster Bevölkerung und viel Unverständnis. Warum werden so einschneidende Maßnahmen nicht vorher angekündigt und erklärt?“ Und obwohl er als Stadtvertreter alle Pläne genau kennt und weiß, was entstehen soll, legt er nach: „Geht es hier um die Aufenthaltsqualität für die Wolgaster, die diesen Weg lieben und nutzen, oder geht es um freie Sicht aufs Wasser aus künftigen Urlauberquartieren?“

Erst würden Bäume gepflanzt, die dann 15 Jahre lang wachsen, um sie anschließend unwiederbringlich zu vernichten. „Das“, so meint Schröter, „ist nicht zeitgemäß.“ Fachbereichsleiterin Knoll gibt zu, dass dieser Umstand „unglücklich ist. Aber man wusste vor 15 Jahren noch nicht, wie der B-Plan einmal aussehen wird.“ Außerdem, so Ulrike Knoll, würden auf dem Baugelände als Ausgleich zu den Fällungen später Kompensationspflanzungen vorgenommen, was ebenfalls den Plänen zu entnehmen sei, die Schröter detailliert bekannt sind.

Areal ist veräußert, Bauanträge sind gestellt

Martin Schröter bleibt aber dabei: „Mit unserem Stadtgrün müssen wir besonders sorgfältig umgehen. Eine rechtzeitige Ankündigung solcher einschneidenden Maßnahmen wie diese Fällarbeiten durch die Stadt auf ihrer Internetseite oder in der Presse hätte für Klarheit gesorgt und viel Aufregung erspart.“

In den vergangenen Jahren hatten Stadtvertretung und Verwaltung die planerischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass am Standort des einstigen Herzogschlosses Neues entstehen kann. „Das Areal ist veräußert, die Bauanträge sind gestellt, das gemeindliche Einvernehmen ist beschlossen“, informierte kürzlich Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Mit dem Neubau eines Hotels, von Eigentumswohnungen, Geschäften und einer von den Wolgastern immer wieder gewünschten Schwimmhalle, die auch durch die einheimische Bevölkerung genutzt werden kann, soll das brachliegende Areal aufgewertet werden.

