Ärger in Sachen Breitbandausbau: Die Bürgermeister von Katzow, Rubenow und Kröslin sind sauer, wenn die Rede auf die Firma Antennentechnik Lubmin (ATL) kommt, die vom Landkreis am 23. Oktober 2018 den Zuschlag für den Breitbandausbau im Amt Lubmin erhalten hat. „Nach den Aussagen auf Bürgerversammlungen sollten wir längst fertig sein. Stattdessen werden wir von ATL wieder und wieder hingehalten. Die Einwohner sind es leid, im Jahr 2022 immer noch kein schnelles Internet samt Festnetz zu haben“, sagt Katzows Bürgermeister Karsten Schönfeldt.

Ausbau nur in Teilen fertig

Auch Kröslins Gemeindeoberhaupt Holger Dinse übt heftige Kritik: „Der Leistungsstand ist einfach nicht so, wie es uns durch ATL versprochen wurde.“ Und Bernd-Ulrich Knorr, Bürgermeister der Gemeinde Rubenow, fügt an: „Alles ist nur in Teilen fertig. Es ist bislang noch keine vernünftige Endabnahme der Glasfaseranschlüsse erfolgt und damit auch keine Meldung an die Bundesnetzagentur. Damit wird es Kunden unmöglich gemacht, Verträge abzuschließen.“

Hans Sakreida, Geschäftsführer und ATL-Inhaber, kann die Kritik der Bürgermeister überhaupt nicht nachvollziehen. Bei Beratungen im Amt hätten sie nichts zu kritisieren gehabt. Sakreida vermutet Einflussnahme durch das Amt auf die Kommunen. „Wir kriegen ja wohl in unseren Gemeinden mit, was beim Breitbandausbau nicht läuft. Und das ist eine Menge“, kontert Knorr.

Denn nicht nur die ständigen Terminverschiebungen nach hinten seien ärgerlich, sondern auch, wie die Baustellen wieder verlassen werden. „Die Qualität der Straßen bzw. Wege, nachdem die Leerrohre verlegt wurden, lässt sehr zu wünschen übrig“, sagt auch Kröslins Bürgermeister Holger Dinse. ATL sei von Zulieferern und anderen Faktoren, etwa der Arbeitskräftesituation in Coronazeiten, abhängig. Zudem gebe es immer wieder Unvorhersehbares, wenn die Rohre verlegt würden, begründet der ATL-Chef entstandene Terminverschiebungen. Die Aussagen der Bürgermeister nennt er irrational.“

Kröslin: Schwierigkeiten wegen verschobenem Straßenbau

Was die Arbeiten in Kröslin angehe, da sei man im Ortsteil Freest schon sehr weit. In eineinhalb bis zwei Wochen soll nach Sakreidas Worten mit dem Einblasen des Kabels begonnen werden. Danach erfolge Schritt für Schritt der weitere Ausbau. Den Investor des B-Plangebietes „Am Fischereihafen“, wo 20 Häuser gebaut werden, wird die Aussage freuen. Denn im Mai wollen dort die ersten Häuslebauer loslegen.

Schwierigkeiten gibt es dagegen direkt in Kröslin, weil dort die Landesstraße 262 in der Ortsdurchfahrt durch das Straßenbauamt Neustrelitz noch gebaut werden soll, gerade aber der Termin wieder verschoben wurde. Für die Firma ATL bedeutet das, bestimmte Durchlässe nicht nutzen zu können – und natürlich eine spätere Fertigstellung der Arbeiten.

Revierförster wurde mehrfach hingehalten

Einer, der ganz dicke Backen bekommt, wenn er Breitbandausbau und ATL hört, ist Wolfgang Oehmichen aus Jägerhof. Der Revierförster hat mittlerweile schon zweimal seinen alten Vertrag mit seinem bisherigen Anbieter gekündigt, um das avisierte schnelle Internet nutzen zu können. „Ich habe mehrfach mit Herrn Sakreida telefoniert, immer wurde ein späterer Nutzungstermin genannt. Der letzte Fertigstellungstermin für die Gemeinde Katzow mit ihren Ortsteilen sollte das III. Quartal 2021 sein – das hatte Sakreida im vergangenen Jahr auch gegenüber der OZ bekanntgegeben. Nur – fertig wurde nichts und Oehmichen steht immer noch ohne Anbieter für Festnetz und Internet da.

Sakreida selbst will Oehmichen nicht kennen und lediglich nach Auftragserteilung an ATL im Jahr 2018 kurz mit ihm gesprochen haben. Allerdings kann der Revierförster die Telefonate, die er auch im Auftrag weiterer Bewohner im Ortsteil Jägerhof führte, allesamt akkurat mit Datum und Uhrzeit und diversen Gesprächsnotizen belegen. „Ab Dezember 2021 war Herr Sakreida für mich nicht mehr zu sprechen, einer seiner Mitarbeiter nannte als nächsten Fertigstellungstermin dann das I. Quartal 2022. Bei meiner jüngst erfolgten neuerlichen Anfrage bekam ich gar keinen Termin mehr genannt“, berichtet Wolfgang Oehmichen.

Spleißarbeiten in Katzow ab kommende Woche?

Hans Sakreida, Chef der Firma Antennentechnik Lubmin, zeigt einen Rohrverbund, der die einzelnen Glasfaserkabel aufnimmt. Quelle: Tom Schröter

Hans Sakreida sagte am Donnerstag, dass in Katzow und seinen Ortsteilen das Glasfaserkabel bereits eingeblasen sei und ab kommender Woche das Verspleißen beginne. „Im II. Quartal erfolgt dann die Inbetriebnahme des Netzes in Katzow. Das heißt aber nicht, dass die Bürger dann sofort schnelles Internet haben. Dazu müssen sie mit ATL erst einen Vertrag abschließen“, erklärt Sakreida. Oder mit einem anderen Anbieter, der jedoch zuerst eine Anfrage an ATL stellen und dann einen Nutzungsvertrag für das Glasfaserkabel mit der Antennentechnik Lubmin abschließen müsse. Erst wenn dieser Vertrag rechtskräftig sei, könne ein Kundenvertrag folgen.

Vom Landkreis heißt es, dass die Fertigstellung für das gesamte ATL-Projektgebiet laut Vertrag der 30. September dieses Jahres ist. Wegen der Verschiebung der Sanierung der L 262 in der Ortsdurchfahrt Kröslin wird es aber für bis zu 300 Bürger in Kröslin bis 2023 dauern. Derzeit werden Kabel für Hausanschlüsse verlegt: in Katzow 26 Gebäude, in Rubenow 6 Gebäude, in Lubmin 59 Gebäude, in Wusterhusen 6 Gebäude. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sollen Montagearbeiten in den Häusern folgen.

Von April bis Juni dieses Jahres sollen im Raum Katzow dann die Kundenverbindungen hergestellt werden mit dem Ziel der Inbetriebnahme zum 3. Quartal 2022. Der Kreis sagt, er kontrolliere regelmäßig den Baufortschritt, zuletzt am 17. März 2022. Zugleich wirbt er um Verständnis, dass wegen komplizierter technischer Voraussetzungen oftmals eine Gemeinde nicht sofort komplett, sondern in mehreren Schritten angeschlossen wird.

30 Prozent der geförderten Hausanschlüsse bisher fertig

Derzeit hat ATL 1056 Hausanschlüsse und drei Schulen betriebsbereit= Rohr+Kabel+Spleißen realisiert. Das sind ca. 30 Prozent der dem Landkreis vertraglich zugesicherten und geförderten Hausanschlüsse, teilt Kreissprecher Achim Froitzheim mit. Aber: Bislang haben davon nur 450 Haushalte/Bürger einen Internet-Dienste-Laufzeitvertrag bei ATL abgeschlossen. Ohne Vertragsabschluss könnten, so der Kreis, die Anschlüsse aber nicht in Betrieb genommen werden. „Beschwerden ohne Vertragsabschluss sind insofern schlecht nachvollziehbar“, schreibt Froitzheim.

Allerdings können Verträge eben auch bei anderen Anbietern abgeschlossen werden. Nur: Hans Sakreida hält nicht viel von anderen Anbietern. „Was hat denn ein Kunde etwa von der Telekom?“, fragt er. ATL sei ein ortsansässiges Unternehmen, dass die Arbeiten ausgeführt habe. „Wir zahlen hier Steuern, das sollte man honorieren seitens der Kunden – und auch durch die Politik, die uns mehr unterstützen könnte“, fordert Sakreida. Diese Aussage wollen die Bürgermeister der drei Gemeinden so nicht stehen lassen: Jeder Bürger habe das Recht, sich seinen Anbieter nach dem Preis-Leistungs-Prinzip auszusuchen. Das dürfe nicht in Frage gestellt werden. Sei seien in ihren Gemeinden von vielen Bürger angesprochen worden, weil die ATL-Tarife teils um die Hälfte teurer seien als bei anderen Anbietern. „Und viele wollen aus Prinzip wegen der Unzuverlässigkeit bei der Fertigstellung einfach keinen ATL-Vertrag“, macht Karsten Schönfeldt deutlich.

ATL will Kupferkabel der Telekom schnell ablösen

Noch etwas wurmt Rubenows Bürgermeister Knorr: ATL hat die Kita und die Gemeinde Rubenow – beides Bestandskunden – angeschrieben, weil das jetzt vorhandene DSL-Kupferkabel der Telekom schon bald abgeschaltet werden soll. „Die Kupferstruktur löse ich ab, da ich an die Telekom eine Durchleitungsgebühr für die Nutzung zahlen muss“, bestätigt Hans Sakreida. In Rubenow hofft man inständig, dass dies erst geschieht, wenn das neue Glasfasernetz tatsächlich nutzbar ist.

