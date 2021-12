Usedom

Die Verteilungen der Impfangebote über die Impfhotline geraten zur Farce. Das jedenfalls behauptet Andrea Piesch von der Insel Usedom. Für ihre 84-jährige Mutter hatte sie einen Impftermin für die Booster-Impfung über die Impf-Hotline des Landes in Usedom im Rathaus geholt. „Damit unsere Eltern zügig geimpft werden können, übernehmen wir Kinder das ständige Warten in irgendwelchen Hotlines, nehmen uns Urlaub für die Impftermine und zeigen auch sonst jegliche Flexibilität, wenn es darum geht, die Gesundheit zu wahren“, schreibt die Leserin.

Trotz des vergebenen Termins in Usedom sollte sich die betagte Mutter in eine Reihe von Personen einordnen, die keinen Termin hatten. Es sollte abwechselnd eine Person geimpft werden, die einen Termin hat und eine, die keinen Termin hatte. „Vor meiner Mutter war eine lange Warteschlange und wir hätten mindestens eine Stunde Wartezeit einplanen müssen. Die Abstandsregeln in der Schlange konnten absolut nicht eingehalten werden, da die Räumlichkeiten im Rathaus viel zu eng waren. Man stand dicht gedrängt. Davon abgesehen, hätte meine Mutter gar nicht über diesen Zeitraum stehen können“, so Andrea Piesch.

An der Hotline zur Terminvergabe klemmt es

Was ist das für eine Organisation, fragt sie nun. Der Impfstoff sei personengebunden reserviert. Wie könne es dann plötzlich sein, dass auch ohne Termin geimpft werde, will die Insulanerin wissen. „Die Impftermine sind durch das Land und den Landkreis außerordentlich schlecht kommuniziert und organisiert, zum Beispiel fehlen Hinweisschilder. Ein weiteres Negativbeispiel wäre ein Impftermin in Bansin, der über die Kurverwaltung Heringsdorf als Termin-Impfen kommuniziert wurde, der aber über die Impf-Hotline gar nicht gebucht werden konnte, weil dort niemand Bescheid wusste“, schildert sie.

Der Verwaltungschef des Amtes Usedom-Süd, René Bergmann, sagt dazu, dass die Organisation über das Impfzentrum des Landkreises laufe. „Wir impfen hier immer dienstags und stellen lediglich die Räumlichkeiten für die Aktion zur Verfügung. Aber es stimmt, in der vergangenen Woche gab es Irritationen, weil zunächst Impfungen ohne Termin stattfinden sollten und dann doch Termine vergeben worden sind“, sagte er. In dieser Woche am Dienstag sei nach seiner Kenntnis alles ohne lange Warterei abgelaufen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Andrea Piesch konnte kurzfristig für ihre Mutter einen Impftermin in Wolgast erhalten. Die Boosterimpfung hat bereits in der vergangenen Woche stattgefunden. Dennoch findet sie, dass Mängel in der Organisation einer Impfkampagne offen angesprochen werden sollten, damit sie beseitigt werden können.

Von Cornelia Meerkatz