Ärztehaus, Wohnungen und Rettungswache: So geht es auf Trassenheider Vostra-Gelände voran

Trassenheide

Noch fehlt es an der Vorstellungskraft, dass hier einmal Senioren in schmucken Wohnungen umgeben von einem grünen Park ihren Lebensabend verbringen, bei den Ärzten in der Nachbarschaft ein- und ausgegangen wird und ein Rettungswagen aus der Garage fährt. In fünf Jahren könnte es so weit sein, hofft Steffen Katzmann. Dann soll das Seniorenzentrum mit Wohnpark, Ärztehaus und Rettungswache an der Trassenheider Strandstraße fertig sein.

Vor sechs Jahren hat der Berliner das Grundstück der einstigen Vostra (Medizintechnik Niederlassung Volkswerft Stralsund) erworben. Rund drei Hektar, die direkt an der Bahnschiene von der Baltic Sea Verwaltungs GmbH Berlin nun entwickelt werden. „Knapp einen Hektar planen wir für die Wohnbebauung“, sagt Katzmann, der sich im Februar 2021 mit der Gemeinde auf einen städtebaulichen Vertrag (regelt die Kostenverteilung) einigen konnte.

Neue Straße entsteht am Bahngleis

Zu Investitionskosten auf der Mega-Baustelle will er sich nicht äußern – „wir liegen im zweistelligen Millionenbereich“. Das alte Verwaltungsgebäude der Vostra ist inzwischen saniert. 20 Eigentumswohnungen (80 bis 100 Quadratmeter) sollen Ende September bezugsfertig sein. Laut Katzmann sind alle Wohnungen verkauft, „größtenteils an Käufer aus MV“. Parallel zum Ausbau entsteht am Bahngleis eine neue Straße, die künftig ins Seniorenzentrum inklusive Wohnpark führen wird.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fundamente alter Gebäude auf dem Vostra-Gelände werden gegenwärtig auf einem riesigen Bauplatz geschreddert und als Unterbau für die Fahrbahn genutzt. Die jetzige Straße auf dem Firmengelände muss verlegt werden, weil sie quasi mitten durch das Gebäude des Seniorenzentrums führen würde.

So soll einmal das bebaute Vostra-Gelände aussehen: Eigentumswohnungen und Wohnhäuser (links), Seniorenzentrum (Mitte) sowie Ärztehaus und Rettungswache. Quelle: Henrik Nitzsche

Das Senioren-Projekt – die Rede ist von 80 bis 100 Plätzen – muss der Berliner zunächst noch hintenanstellen, weil er sonst Schwierigkeiten mit dem Wasser-Zweckverband bekommen könnte. Frühestens Ende 2024 soll mit dem Bau begonnen werden. Bis dahin hofft der Investor, dass die Erweiterung der Zinnowitzer Kläranlage von aktuell 20 000 Einwohnergleichwerten auf 35 000 abgeschlossen ist.

Kommt eine neue Rettungswache?

Für die Eigentumswohnungen sowie fünf Grundstücke für Eigenheime, das Ärztehaus und die Rettungswache habe er die Genehmigung zum Anschluss an das öffentliche Abwassernetz bekommen. In dem früheren Bürogebäude der Vostra, was derzeit vom DRK Kreisverband OVP als „Rettungswache Trassenheide“ genutzt wird, sollen später einmal Ärzte einziehen. „Wir haben Platz für zehn Praxen. Dazu kommen weitere Gewerbeeinheiten, wo sich beispielsweise eine Apotheke oder Physiotherapie ansiedeln können“, so Katzmann zum geplanten Dreigeschosser.

Wohin dann mit der Rettungswache? Katzmann sei in Verhandlungen mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald für einen Neubau auf dem Areal. „Was könnte zu einem Gesundheitszentrum besser passen als eine moderne Rettungswache. Wir könnten die Wache bauen, die der Landkreis dann mietet.“

Wärmeversorgung über Blockheizkraftwerk

Die neue Rettungswache soll am Eingangsbereich auf der linken Seite (von der Strandstraße) entstehen. So jedenfalls sieht es die Visualisierung zum Projekt vor. „Wir versuchen, sie mit aller Macht am Standort zu erhalten“, so der Berliner, der 2015 bei seinem ersten Gang über das Grundstück nur von einem Seniorenzentrum ausgegangen war. „In der Zeit ist das Projekt mit uns gewachsen.“ Nach der Absage der AWO als Betreiber würde es andere Interessenten geben, die das Seniorenzentrum übernehmen würden.

„Wir arbeiten nun step by step. Ziel ist im Spätherbst mit der neuen Straße und der Eigentumswohnungen durch zu sein“, sagt Katzmann. Übrigens, bis zum Jahresende ist auch die Fertigstellung des Blockheizkraftwerkes geplant, das das gesamte Gelände mit Wärme versorgen soll.

Vor dem Seniorenzentrum mit Gesundheits- und Wohnpark gab es zahlreiche Ideen, wie das alte Metallbaugelände genutzt werden kann. Die Rede war mal von einem Munitionsmuseum. 2013 stellte ein Investor im Bauausschuss sein Konzept vom „Munitioneum“ mit einem kleinen Hotel vor. Im Gespräch war auch der Plan, 238 Wohneinheiten inklusive kleinerer Appartments für betreutes Wohnen und Gewerberäume für Geschäfte des täglichen Bedarfs auf dem Vostra-Gelände zu errichten.

Von Henrik Nitzsche