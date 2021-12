Ahlbeck

Etwa 30 Protestler versammelten sich am Sonntag gegen 10 Uhr an der Normaluhr am Ahlbecker Seebrückenvorplatz. Zu der Demo, die sich unter anderem gegen eine Impfpflicht für Angestellte des Gesundheitssystems und das Maskentragen bei Kindern wandte, war in den sozialen Netzwerken aufgerufen worden.

Beamte der Polizei wiesen die Versammelten darauf hin, dass die Veranstaltung nicht angemeldet sei. Spätestens wenn Transparente entrollt würden, wie im Aufruf via Facebook gewünscht, bedeutete dies einen Verstoß gegen das Versammlungsverbot.

Später versammelten sich die Teilnehmer am Strand, wo sie ein Transparent enthüllten. Quelle: Tom Schröter

Gegen 10.15 Uhr begaben sich die Teilnehmer an den Strand, um dort doch ein Transparent mit der Aufschrift „Keine Impfpflicht für Pflegekräfte“ zu präsentieren. Als die Polizei sich den Demonstranten näherte, zogen dieses es vor, den Schriftzug einzupacken und in Richtung Heringsdorf am Strand entlang zu spazieren.

Von Tom Schröter