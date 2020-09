Ahlbeck

Seit Mittwoch 14 Uhr wurde ein 56-Jähriger in Ahlbeck vermisst. Der Berliner wurde laut Polizei zuletzt in Ahlbeck an der Seebrücke gesehen. Der Mann wurde am Freitag um 18 Uhr wohlbehalten auf der Insel Usedom angetroffen. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen sind beendet.

