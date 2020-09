Ahlbeck

Bei dem Projekt kam Bewegung in die Ahlbecker Pommernhalle: Wer hat von euch schon mal einen beleidigt? Viele der Siebtklässler, die im Kreis stehen, wechseln die Seiten. Wer hat von euch schon mal einen rassistisch beleidigt? Wieder sind viele Schüler auf den Beinen. Alkohol, Drogen, Rassismus – auch dazu stellt Martin Rietsch an diesem Tag Fragen an die Schüler.

Rietsch alias „2schneidig“ aus der Nähe von Hannover ist Sänger, Fußballtrainer und Wertecoach für Kinder und Jugendliche. Das Projekt mit den Fünft- und Siebtklässlern der Ahlbecker Europaschule beschäftigt sich mit Vorurteilen und ist Teil der Foto-Wanderausstellung „Sei eine Stimme“. Das Ausstellungsprojekt präsentiert Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit Statements für Respekt und Menschenwürde.

Ob aus Sport, Unterhaltung, Wissenschaft oder Politik: Die Ausstellungsstimmen sind Vorbilder für starke Stimmen gegen Rassismus, Diskriminierung und Rechtsextremismus.

Wertevermittlung im Mittelpunkt

„Es geht um Wertevermittlung und um einen Perspektivwechsel, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob die Schüler sich aus einem Land auf den Weg machen würden, wenn sie von Hunger oder Krieg bedroht wären“, so Rietsch. „Die Schüler haben sich nach der langen Corona-Pause auf das Projekt gefreut, endlich mal wieder etwas gemeinsam zu machen“, sagt Schulsozialarbeiter Henrik Bügge.

Die Kosten des Projekts von 5700 Euro kommen aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (4000 Euro) und dem Schulförderverein (1700 Euro).

Von Henrik Nitzsche