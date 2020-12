Ahlbeck: Bettina Lehmann gibt ihre Postfiliale in neue Hände

Ahlbeck

Generationswechsel in der Postfiliale im Seebad Ahlbeck: Nach 51 Jahren bei der Deutschen Post geht Bettina Lehmann in den wohlverdienten Ruhestand. Am Mittwochnachmittag war Übergabe an die neue Inhaberin der Filiale.

Bettina Lehmann hat nach so langer Zeit den sprichwörtlichen Inventar-Poststempel auf dem Rücken. Der Abschied fällt ihr nicht leicht, aber nun sei definitiv die Zeit gekommen, so die agile zierliche Frau. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Angelika Heinsdorff, die ebenfalls schon sehr lange – nämlich 42 Jahre – bei der Post arbeitet, hat sie seit 2004 in Ahlbeck Pakete und Päckchen angenommen, Briefe versandfertig gemacht, Briefmarken und Karten verkauft ... „Es war immer spannend, denn die Nähe zu den Kunden hat mich immer quirlig und agil bleiben lassen“, sagt Bettina Lehmann. Nun wird Angelika Heinsdorff ohne sie dort weiterarbeiten.

Als Saisonkraft auf die Insel

1969 begann sie in Erfurt im Hauptpostamt ihre Lehre. Es war ihr Wunschberuf. „Da war natürlich ein hoher Kundenstrom. Es hat mich gereizt, die Abläufe bei der Post genau zu beherrschen und dabei immer freundlich zu sein“, erinnert sie sich. Als sie ausgelernt hatte, wurde sie gefragt, ob sie als Saisonkraft auf der Insel Usedom arbeiten wolle. „Im Sommer an der Ostsee sein, das war eine wunderbare Vorstellung“, so Lehmann. Also begann sie 1972 als Saisonkraft in Karlshagen.

Es wurde eine lange Saison, denn die Liebe kam dazu. Auf Usedom lernte Bettina Lehmann ihren Mann kennen – und blieb. von 1975 bis 1999 arbeitete sie leitend in der Post im Seebad. Dann entschied sie sich, sich selbstständig zu machen. Von 1999 bis 2018 hatte sie die Postfiliale im Seebad Heringsdorf, 2004 kam dann noch die Filiale in Ahlbeck dazu. „Es war eine tolle Zeit mit sehr zuverlässigen Mitarbeitern. Neben Frau Heinsdorff haben auch Stefanie Lehmann und Holger Rost hier gearbeitet. Wir haben von unseren Kunden oft Lob bekommen“, betont sie.

Auch die Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft Heringsdorf als Inhaber der Immobilie, in der sich die Postagentur befindet, und mit Gebietsbetreuerin Antje Lange sei stets bestens gewesen. „Ein bisschen wehmütig bin ich schon“, meint die Karlshagenerin deshalb.

51 wunderbare Postjahre

Nun also der endgültige Abschied von Ahlbeck. Die Filiale in Heringsdorf hat sie bereits vor zwei Jahren aufgegeben. „Wenn dann am Montag, dem 4. Januar, die Postfiliale hier wieder öffnet, hat meine Nachfolgerin, Frau Pirwitz, den Laden inne“, erklärt Bettina Lehmann. Sie habe sich mit großer Sorgfalt ihre Nachfolgerin ausgesucht. Es sollte alles passen. Einzige Änderung: Die Postbank verabschiedet sich aus der Filiale in Ahlbeck. Bankgeschäfte können die Kunden künftig in Bansin oder in Koserow erledigen.

51 Jahre als „Betty von der Post“ seien für sie eine einzigartige, wunderbare Zeit gewesen, „auch wenn sich ganz viel organisatorisch und technisch verändert hat. Aber man kommt in einer Postfiliale hautnah an die Kunden heran, erfährt manche persönliche Geschichte und kann einen Rat geben – das war nicht nur ein toller Beruf, das hat mich jung gehalten“, versichert Bettina Lehmann.

