Ahlbeck/Swinemünde

Zum Tanken und Einkaufen über die Grenze nach Swinemünde – für viele Usedomer ist das an den Übergängen in Ahlbeck und Garz Normalität. Allerdings nicht in Zeiten einer Pandemie mit verschärften Corona-Maßnahmen. Wegen steigender Infektionszahlen wurde Ende Oktober das Nachbarland Polen als Risikogebiet eingestuft.

Das bedeutet, wer zum Tanken oder Zigaretten kaufen über die Grenze fährt, muss sich anschließend in eine 14-tägige eigenständige häusliche Isolation begeben, wie Kreissprecherin Anke Radlof informiert. „Laut Bundesverordnung besteht eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Wenn zwei negative Befunde nach jeder Reise in ein Risikogebiet vorliegen, besteht die Möglichkeit eines vorzeitigen Endes der Quarantäne“, so Radlof.

Ausnahmen für Berufspendler und Schüler

Allerdings hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald für Berufspendler und Schüler eine Ausnahmeregelung erlassen. Eine Einreise polnischer Fachkräfte und Schüler ist möglich, da sie von der im Zusammenhang mit für Risikogebiete geltenden Quarantäneverordnung befreit sind. Diese Personen müssen sich aber regelmäßig Gesundheitskontrollen unterziehen.

So viel zur Theorie und Verordnungen – in der Praxis sieht es anders aus. Es ist Montag, 11 Uhr: Der Grenzparkplatz ist leer, die Sandskulpturenausstellung dicht. Bis 12 Uhr fahren mehrere Pkw mit VG-Kennzeichen über die Grenze von Ahlbeck nach Swinemünde. Umgekehrt sind Autos mit ZSW-Schildern ( Swinemünde) unterwegs nach Deutschland. Wer ist Berufspendler, wer will tanken oder Einkäufe tätigen? Kontrolliert wird in der Zeit niemand.

Eine Shoppingtour im Nachbarland macht derzeit auch kaum Sinn, weil viele Geschäfte geschlossen sind. Dazu kommt eine Maskenpflicht im Freien. Der Grenzmarkt an der Wojska-Polskiego-Straße ist dicht. „Ohne deutsche Kunden lohnt es sich nicht, die Stände zu öffnen“, sagt ein Händler. Der grüne Markt an der Kołłątaja-Straße ist hingegen geöffnet. Hier sind die Einnahmen überschaubar, weil Tagestouristen und Insulaner fehlen. In den Swinemünder Supermärkten sind wenige Kunden zu sehen. Die Discounter, wie Biedronka, Lidl oder Kaufland haben ihre Öffnungszeiten trotzdem verlängert. Ausgewählte Geschäfte sind bis 23 Uhr und sogar rund um die Uhr geöffnet. Ruhig ist es auch im Einkaufszentrum „Corso“, weil auch hier viele Türen abgeschlossen sind.

Stichprobenartige Kontrollen der Polizei

Dass der eine oder andere Kraftfahrer dennoch mal mit einer Kontrolle an der Grenze rechnen muss, darauf verweist Wulf Winterhoff, Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt. „Die Bundespolizei führt im 30-Kilometer-Bereich der Grenze zu Polen stichprobenartig Kontrollen durch. Werden dabei Personen festgestellt, wird geprüft, ob diese unter die Befreiungen fallen, wie beispielsweise Berufspendler“, sagt Winterhoff.

Sei das nicht der Fall, werden bei allen anderen Fragebögen ausgehändigt, die von den Reisenden auszufüllen sind. „Anschließend werden diese Bögen durch die Bundespolizei an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet“, so der Sprecher.

Von Henrik Nitzsche und Radek Jagielski