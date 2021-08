Ahlbeck

Die Lampen sind gerichtet, die Kameras in Position und das Kreuz steht bereits auf der Bühne. Der Konzertpavillon in Ahlbeck wird am Freitag aus dem langen Dornröschenschlaf geweckt. Mit dem ZDF-Fernsehgottesdienst zieht an der Promenade an dieser Stelle endlich wieder Leben ein. Es ist tatsächlich die erste Veranstaltung, die dort in diesem Jahr nach sehr langer Pause stattfindet. Coronabedingt finden nämlich alle anderen Konzerte in Bansin statt.

Bereits am Mittwoch wuselten rund zwei Dutzend Männer und Frauen rund um die Konzertmuschel, um Kabel zu verlegen, Lichter anzubringen oder auch Absperrbänder zu befestigen. Am Donnerstag lief dann die Generalprobe über die Bühne.

Vorbereitet wird alles für den großen Auftritt der Insel Usedom am Sonntag, denn um 9.30 Uhr wird zum ersten Mal ein Fernsehgottesdienst von der Insel gezeigt. Allerdings ist dieser Gottesdienst nicht live, sondern eine Aufzeichnung vom Freitag. Und der Gottesdienst vom Sonntag wird erst im kommenden Jahr ausgestrahlt.

Mehr als eine Million Zuschauer

„Die Produktion ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Medienbeauftragten der Evangelischen Kirche Deutschland und den Kirchgemeinden in den Kaiserbädern“, erklärt Pastor Henning Kiene. Er freut sich, dass die Kaiserbäder für zwei Produktionen Austragungsort des Gottesdienstes sind. Immerhin schauen bei solch einem Fernsehgottesdienst mehr als eine Million Menschen zu. Gerade in der Corona-Zeit nutzten viel mehr Gläubige die Möglichkeit, sich die Botschaften der Bibel über die Fernsehgeräte ins Haus zu holen.

Herausforderung für das Ehrenamt

„Solch eine Veranstaltung ist eine unglaubliche Aufgabe für das Ehrenamt. Wir haben mehr als 20 Ehrenamtliche gewinnen müssen, um viele Bereiche abzusichern. Einmal, um den Aufbau zu realisieren, zum anderen brauchen wir Freiwillige für das Zuschauertelefon“, so Kiene. Die Zuschauer können im Anschluss an die Sendung vor Ort anrufen und ihre Meinung sagen, Fragen stellen oder auch das Manuskript haben, damit sie es zu Hause noch mal in Ruhe lesen können. „17 Ehrenamtliche stehen am Sonntag nach der Ausstrahlung am Telefon“, so Pastor Henning Kiene. Laut ZDF rufen nach einem Gottesdienst bis zu 300 Zuschauer an, um ihre Fragen zu stellen. Ein Großteil möchte das Gehörte noch mal nachlesen. „Einige wünschen sich auch die DVD von der Veranstaltung. Es gibt auch Anrufer mit einer theologischen Frage“, betont er.

„Wir wollen ein starkes Signal aus Pommern senden“

Pastor Kiene sieht die beiden Aufzeichnungen als gute Werbung für die Kirche und den Ort. „Wir wollen nicht nur den Gottesdienst feiern, sondern auch die Schönheit der Gemeinde zeigen. Für mich ist wichtig, dass wir das Signal einer starken pommerschen Kirche senden, die bundesweit viele Partner hat. Wir möchten uns auch inhaltlich von unserer stärksten Seite zeigen“, so Kiene.

Die Predigt am Freitag, die Sonntag im Fernsehen ausgestrahlt wird, hält die Theologin Margot Käßmann. „Sie fühlt sich der Region sehr verbunden und hat nicht lange gezögert, hier mitzuwirken.“

Drei Botschaften für die Menschen

Die Botschaften, die Henning Kiene in beiden Gottesdiensten den Gästen mit auf den Weg geben möchte, sind, dass sich die Menschen weniger Sorgen um die Zukunft machen sollen, denn Gott sorgt für sie mit. Zum anderen lohnt es sich im Leben, sich mit den Sachen, die einen zufriedenstellen, zu beschäftigen. Und nicht immer nur die Sachen, über die man meckern kann.

„In meiner dritten Botschaft erkläre ich, dass das Märchen vom ‚Fischer un sin Fru‘ ein Usedomer Märchen ist. Dies hat der Wolgaster Philipp Otto Runge (1777-1810) aufgeschrieben, aber den Überlieferungen zufolge hat er es mal im Usedomer Achterwasser aufgesammelt. Die Geschichte werden wir am Sonntag erzählen.“

Bestes Marketing für den Ort

Auch Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann freut sich, dass am Sonntag mehr als eine Million Augen auf die Insel Usedom gerichtet sind. „Die Übertragung aus den Kaiserbädern ist natürlich auch Marketing für den Ort.“ In den vergangenen Jahren hat man gemerkt, Tourismus und Kirche passen gut zusammen. Die Gottesdienste haben durch die Touristen einen größeren Zulauf.

Info: Wer bei der Aufzeichnung am Freitag dabei sein möchte, findet sich möglichst eine halbe Stunde vor Beginn, also gegen 14 Uhr, an der Konzertmuschel Ahlbeck ein. Es gelten die allgemeinen Hygiene-Regeln. Rund 200 Gäste können auf dem Areal Platz haben.

Von Hannes Ewert