Ahlbeck: Frau (40) erledigt ihr „Geschäft“ in der Friedensstraße und ruft Polizei auf den Plan

Ahlbeck

Kurioser Einsatz für die Polizei auf der Insel Usedom: Am Dienstagmorgen verständigte ein Anwohnerin aus der Friedensstraße die Polizei, da eine ihr unbekannte Frau vor ihrer Haus urinierte und „ihr Geschäft“ erledigte. Laut Polizei schlief die 40-Jährige, die sich auf Usedom zum Zweck der Erholung aufhält, in ihrem Fahrzeug und ging am Morgen ihrer täglichen Morgenroutine nach. Als die Frau sagte, dass sie ihre Hinterlassenschaft wegräumen soll, kam sie dieser nicht nach. Sie verständigte die Beamten und im Besein der Polizisten reinigte sie alles.

Von Hannes Ewert