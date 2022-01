Ahlbeck

Hier geht gerade Ahlbecker Geschichte zu Bruch. Wie ein gefräßiges Tier wühlen sich die Zangen des Baggers durch Betonbrocken und Metallstreben. Stück für Stück wird der Kohlenkeller abgetragen. Danach werden sich die Bagger durch die Wände des Anbaus wühlen. Übrig bleiben soll nur das parallel zur Promenade stehende Haupthaus vom „Haus der Erholung“ – ein Kultobjekt im Seebad, in dem zu DDR-Zeiten Tausende FDGB-Urlauber verpflegt wurden. Mit dem großen Saal verbinden aber auch viele Insulaner Erinnerungen mit Tanzabenden, Festivitäten und Feiern des Ahlbecker Karnevals.

Seit vielen Jahren dümpelt das Ahlbecker Sorgenkind, das 1957 eröffnet wurde, vor sich hin. Bis zum Frühjahr soll wenigstens der Platz hinter dem Gebäude bereinigt sein. „Wenn der Anbau abgerissen ist, werden wir den Boden mit ungefähr 9000 Kubikmeter Erde verfüllen“, sagt Sven Held vom gleichnamigen Ingenieurbüro.

Wie geht es mit dem denkmalgeschützten Haus weiter? Mit dem HdE beschäftigen sich die Gemeindegremien seit einiger Zeit. Ein Konzept für ein „Haus der Erlebnisse“ der Berliner Firma Triad – ist inzwischen pleite – liegt vor. Darin enthalten sind eine Feininger-Kunstgalerie in der Dachterrasse, Ausstellungsbereiche, Kino, Tiefgarage, Sky-Bar, Festsaal und Tourist-Information. Zu den geschätzten Kosten hieß es vor zwei Jahren 15 bis 17 Millionen Euro.

Haben im Ahlbecker HdE beim jahrelangen Fasching viel erlebt: Torsten Schultz (l.) und Bernd Kellermann. Quelle: Henrik Nitzsche

Davon ist jetzt keine Rede mehr: „Wir sind weg von dem Monsterprojekt“, sagt Bauausschussvorsitzende Constanze Christoph. In einer Workshop-Runde mit den Vorsitzenden und Stellvertretern der Fachausschüsse sowie den Fraktionschefs habe man sich auf die Grundrichtung Erhalt geeinigt. Erhalten werden soll der Saal mit einer Kapazität für 300 Personen, auch die Touristeninformation ist hier geplant. Prägend für den repräsentativen Bau sind die als Tiermotiv gestalteten Fenstergitter. „Wenn das Gebäude saniert wird, hat das auch eine Aussage“, sagt Constanze Christoph. Am Mittwochabend ist der Grundsatzbeschluss, die Triad-Planungen ad acta zu legen und das Gebäude wegen seines Denkmal- und historischen Wertes zu erhalten, einstimmig im Bauausschuss durchgegangen.

Ob das HdE auch weiter Haus der Erholung heißt, steht noch nicht fest. „Vielleicht findet man etwas moderneres. Mit der öffentlichen Nutzung verbindet man in dem Gebäude aber Erholendes und Erlebendes. Priorität hat der Erhalt des Saals“, so die Ahlbeckerin.

Polizeiliche Sperrung bedeutete das Aus

Torsten Schultz und Bernd Kellermann würden sich über eine Rückkehr in ihre Hochburg freuen. Beide sind Vollblut-Jecken, die im HdE den Fasching gelebt und geliebt haben. Nach Jahren von Sondergenehmigungen ging für die Narren 2010 das HdE-Kapitel zu Ende, weil das Gebäude polizeilich gesperrt wurde. „Das tat schon weh“, sagt Kellermann, Präsident des Ahlbecker Karneval Klubs (AKK), zwölf Jahre nach der Schließung. „Bei dem aktuellen Zustand könnte man nur heulen“, so der 73-Jährige, der als Mann der ersten Stunde bei den Karnevalisten gilt.

Das Ahlbecker HdE war die Hochburg der Jecken – hier ein Foto vom Hofstaat von 1987. Quelle: privat

Und der mit Torsten Schultz in Erinnerungen schwelgt. Die Bestuhlung im Saal: 105 Vierertische waren es anfangs. Die Plätze an den Tischen wurden immer weiter aufgestockt. „Irgendwann hatten wir weit über 600 Menschen im Saal. Phantastisch“, sagt Schultz, der 1976 zu den Jecken gestoßen war. „Aus Jugendschutzgründen hätte ich gar nicht da sein dürfen. Deshalb habe ich mich anfangs immer wieder hinterm Vorhang versteckt“, erzählt der Ahlbecker, der heute für die Fraktion HGV-UWG im Gemeinderat sitzt. Und damit auch Einfluss auf die weitere Zukunft des HdE nehmen kann. Für Kellermann ist entscheidend: „Ein Abriss kam für mich nie infrage, weil wir an der Stelle kein weiteres Hotel brauchen.“

Keine Session während des Irakkriegs

Übrigens hat Kellermann bereits in den 60er-Jahren als Jugendlicher das HdE kennengelernt. „Jeden Tag habe ich zentnerweise in der Küche Kartoffeln geschält.“ Von so einer Ferienarbeit berichtet auch Schultz, der aber früher das Haus kennengelernt hat. Denn vor seiner „Karriere“ bei den Karnevalisten stand er schon einmal auf der Bühne im HdE – „zur Jugendweihe“, so der 60-Jährige, der sich an eine Karnevalsveranstaltung erinnert, wo kaum einer kam. „Das war am 11.11.89, da waren die meisten in Berlin, um sich ihr Begrüßungsgeld abzuholen.“ Anfang der 1990er fiel wegen des Irakkriegs eine Session aus, aktuell schon mehrere wegen Corona.

„Wir blicken nach vorne“, sagt Kellermann, der nach der Schließung mit dem AKK in der Sporthalle Heringsdorf und im Kaiserbädersaal war. Sie waren froh, dass der Fasching an anderen Orten weiterlebte. Aber: „Der Ahlbecker Karneval gehört nun mal nach Ahlbeck“, so Schultz. Wie das HdE, für das Ende des Monats in der Gemeinderatssitzung der Grundsatzbeschluss zum Erhalt fallen soll.

„Mit dem politischen Auftrag können wir dann an das Konzept gehen, über die Finanzierung und Fördermöglichkeiten reden. Wenn die Planungen vorangeschritten sind, wollen wir auch die Öffentlichkeit einbeziehen“, sagt Constanze Christoph. Sie sieht nicht nur für das Gebäude an der Promenade eine Zukunft. „Wir müssen das gesamte Areal mit dem Kirchengelände und dem Kurpark betrachten. Für Ahlbeck könnte das ein öffentlicher Raum mit großer Attraktivität werden.“

Von Henrik Nitzsche