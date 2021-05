Ahlbeck: Hier wird wieder nach uralten Rezepten gebacken 

Ahlbeck

„Hast du auch die leckeren Amerikaner?“, ruft die ältere Dame von der gegenüberliegenden Straßenseite. „Nein. Noch nicht. Die machen wir aber“, antwortet Mario Böder. Sie geht weiter, dreht sich um und ruft ihm hinterher: „Dann komme ich morgen wieder!“

Morgen oder übermorgen, bis auf Sonntag ist Böder täglich da – von 6.30 bis 12 Uhr. Er ist Bäcker und macht das, was ihm am meisten Spaß macht – backen. Auf seinem Grundstück in der Ahlbecker Dreherstraße hat er einen Hofverkauf eröffnet. Und quasi so eine alte Bäckertradition in Ahlbeck wieder aufleben lassen.

„1926 hat mein Opa die Bäckerei Tetzke gegründet. Meine Mutter hat sie fortgeführt. Bis 2009 existierte der Familienbetrieb“, erzählt Böder, der Teil der über 80-jährigen Geschichte ist. Er lernte im Familienunternehmen und wurde groß mit den uralten Rezepten, nach denen die ersten Kunden auf dem Hof jetzt fragen. Wie beispielsweise nach den Rosenbrötchen, Schweineohren, Nussecken, Mandelhörnchen oder der Plunderstange.

Backstube in der alten Werkstatt

Kuchen bietet er an, „eine kleine Auswahl“, wie er sagt. Dazu gibt es Brötchen und Brot mit Roggen, Vollkorn und Dinkel. „Alles kommt aus dem Holzbackofen“, sagt Böder und zeigt hinter ihm auf seinen Hof. Sein Bruder, er ist Maurer, hat den Ofen gebaut, geschützt unter einem Dach. Nebenan hat der Ahlbecker in einer früheren Werkstatt seine Backstube. „35 Quadratmeter, das reicht vollkommen“, so der 37-Jährige, der über viele berufliche Umwege wieder zu seinen beruflichen Wurzeln zurückgekehrt ist.

Als junger Bäcker hatte er große Pläne: 2006 übernahm er die in eine GmbH überführte Familienbäckerei Tetzke. Seine Produktionsstätte war in der Ahlbecker Ritterstraße. Er ließ den Laden umbauen, schaffte sich einen rollenden Verkaufsshop an und dachte noch größer. Für 1,5 Millionen Euro wollte er in Neppermin in eine moderne Produktionsstätte investieren.

2009 war Feierabend in der Bäckerei

Es kam nie dazu, 2009 meldete er die Bäckerei ab und ging auf „Wanderschaft“, wie er sein Berufshopping bezeichnet. Bei der Bäckerinnung in Berlin machte er seinen Meister, studierte anschließend in der Hauptstadt Betriebswirtschaft, um dann bei einem Kumpel im Kühlanlagenbau zu jobben. „Büro, Montage – ich war da das Mädchen für alles“, so der Ahlbecker. Ach so, einige Monate verbrachte er auch noch als Bäcker auf dem Luxuskreuzfahrtsegelschiff „Sea Cloud“.

Und nun steht er wieder in Ahlbeck hinter einem Verkaufsstand aus Holz mit rot-weißer Markise. Backen im Nebenerwerb. „Ich bin halt Bäcker und liebe meinen Beruf.“ Dafür steht er gerne morgens gegen 1 Uhr auf, um eine halbe Stunde später seinen Ofen vorzuheizen. 300 Grad ist perfekt. Dann wird dort alles gebacken“, sagt Böder, der bereits am Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr mit den Vorbereitungen beschäftigt ist. Und dazwischen wird gegessen und geschlafen.

Schließlich will er fit sein, wenn die Kunden kommen. Wie beispielsweise Roswitha Kirchenstein, die völlig aus dem Häuschen ist, als sie Böder entdeckt. Sofort geht es viele Jahre zurück. „Ich kenne den Bäcker noch aus DDR-Zeiten. Die Brötchen waren lecker, die Schweineohren auch. Ich bin froh, dass er wieder da ist“, sagt die Ahlbeckerin und lässt sich eine kleine Tüte mit Lerchen, Nussecken und Schweineohren füllen.

Sie fragt auch nach Brötchen. „Ich habe keine mehr“, sagt Böder und sorgt bei Roswitha Kirchenstein für ein Lachen und die Erklärung. „So war das früher auch schon bei Tetzke. Wenn alle ist, ist alle!“

Von Henrik Nitzsche