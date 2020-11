Ahlbeck

Uwe Schulz hat schon viele Schwibbögen und Pyramiden gebaut. Doch so ein imposantes Schmuckstück, was jetzt seinen Vorgarten ziert, war noch nicht dabei. Der Ahlbecker ist stolz auf seine knapp 2,50 Meter große Weihnachtspyramide. Der Mann, der in der Dreherstraße wohnt, und beim Handwerk den Dreh raus hat, wird die Pyramide bis nach Silvester immer von 16 bis 20 Uhr zum Drehen bringen. Ein bisschen Erzgebirge in Ahlbeck.

Die Lust am Bauen und der filigranen Arbeit mit Pyramidenflügeln, Leisten und Rundstäben, Lampen, Kerzen und kleinen Figuren kam erst nach der Wende. Der gebürtige Rand-Grimmener bekam bei seinem Job in Frankfurt/Main von einem Kollegen einen Bausatz für eine Pyramide geschenkt. „Das hat Spaß gemacht“, sagt Schulz und begann zu „produzieren“. Nur für Freunde und Verwandte, sagt er. Bei sechs Geschwistern, die mit Pyramiden und Schwibbögen versorgt sein wollen, ist das schon eine Menge Arbeit.

Andere spielen Fußball, er Mandoline

Dass der Ahlbecker mit seiner Freizeitgestaltung schon mal ausschert, hat sich schon in jungen Jahren gezeigt. Wenn die Nachbarsjungen auf dem Bolzplatz kickten, beschäftigte er sich lieber mit Häkeln oder spielte Mandoline. Batik – einem Textilfärbeverfahren – gehörte auch mal zu seinem Hobby.

Nun ist es Holz, meist Sperrholz. An vielen Abenden in den vergangenen Wochen und Monate saß seine Frau Sabine allein vor dem Fernseher, weil ihr Mann mal im Wintergarten, mal in der Garage mit Holz und Leim werkelte. Letztere verfügt über einen Kamin, sodass es sich durchaus schon mehrere Stunden dort aushalten lässt.

Vier Stunden am Tag ist die Weihnachtspyramide des Ahlbeckers in Betrieb. Quelle: Henrik Nitzsche

Für sein Meisterstück wurde er bei einer Sendung des MDR inspiriert. „Dort berichteten sie über einen Pyramidenbauer, der Stücke in dieser Größenordnung herstellte. Das war der Anstoß“, erzählt Schulz, der im Herbst 2019 anfing und peu á peu baute. Seine bislang größte Pyramide steht im Wintergarten und ist 80 Zentimeter hoch.

Jetzt hat er höhentechnisch kräftig zugelegt und für den Prototypen gleich drei Anläufe gebraucht. „Es ging um die äußere Hülle. Ich habe die Rundhölzer verschraubt und wieder auseinandergenommen. Beim dritten Mal passte es endlich.“ Eigentlich kommt auf seine Stücke – egal ob Schwibbogen oder Pyramide – keine Farbe.

Erste Pyramide mit Farbe

Diesmal hat er eine Ausnahme gemacht – die Weihnachtsbäume sind grün bemalt und die Schneemänner mit roter Nase, schwarzen Augen und einem lächelnden roten Mund strahlen, wenn sie nun täglich vier Stunden Karussell fahren dürfen. Die Kabel für die zwölf Lampen hat er geschickt verbaut, den kleinen Motor, der die Pyramide antreibt, sieht man auch nicht. Für seine Exemplare im Haus nutzt er den herkömmlichen Antrieb mit Kerzen.

Der große Teller hat einen Durchmesser von 90 Zentimeter, der kleine von 50. Die Figuren und die Teller sind aus wasserfest verleimtem Sperrholz – Wetterschutz. „Die Pyramide bleibt jetzt für immer draußen“, sagt Schulz, der die letzten 18 Jahre vor seiner Rente beim Werkschutz der Energiewerke Nord in Lubmin gearbeitet hat. Für die Pyramide hat er am Haus einen Vorbau errichtet. So kann er nun die Weihnachtsdeko nach vierstündiger getaner Arbeit unters Dach und einer Plane schieben, die die Pommernflagge ziert. Bei so viel Erzgebirge muss wenigstens ein bisschen Heimatgefühl aufkommen.

Von Henrik Nitzsche