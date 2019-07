Ahlbeck

- Ein Ehepaar aus Dresden (57 und 47 Jahre alt) hat am Donnerstag bei der Polizei Anzeige gegen einen 17-Jährigen erstattet, der beide seit Montag immer wieder politisch motiviert beleidigt haben soll. Die Eheleute befinden sich derzeit im Urlaub auf Usedom. Dort haben sie nach eigenen Angaben auf der Promenade in Ahlbeck Werbung für die „ Zeugen Jehovas“ gemacht. Am Montag sei der Tatverdächtige erstmals auf sie zugekommen und habe angefangen, beide zu beleidigen, nachdem er von ihnen erfuhr, wofür sie werben. Der Beschuldigte habe ihnen unter anderem den Hitlergruß gezeigt, „Heil Hitler“ sowie „Das ist hier Nazi-Territorium“ entgegen gerufen. Der Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Beamten ermittelt werden. Sie führten eine Gefährderansprache durch und erteilten ihm Platzverweis.

Wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen wird der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam nun die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Henrik Nitzsche