Ahlbeck

In der Nacht zum Donnerstag ging bei der Polizei in Ahlbeck auf Usedom ein Anruf ein, dass zwei Männer dabei seien, Fahrräder vom Fahrradträger des Caravans des Anrufers zu stehlen. Der Camper gab an, dass er von den Geräuschen, die die Diebe verursacht hätten, aufgewacht wäre. Er sprach sie an, daraufhin seinen sie gemeinsam mit einem dritten Tatverdächtigen geflohen. Der Hinweisgeber gab eine detaillierte Beschreibung der Täter ab.

Täter flohen zu einem Supermarkt

Aufgrund dieser Angaben stellte Polizei kurz darauf drei männliche Tatverdächtige auf dem Gelände eines Supermarktes in der Swinemünder Chaussee in Ahlbeck. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete einer der Männer, er konnte aber wenig später gestellt werden.

Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Bei den drei Beschuldigten handelt es sich um polizeibekannte Männer im Alter von 32, 40 und 47 Jahren. Bei der Durchsuchung der Beschuldigten wurden mehrere Werkzeuge, die für Fahrraddiebstähle genutzt werden, gefunden. Darunter befanden sich unter anderem ein Bolzenschneider.

Drogen und Reizgas bei den Beschuldigten

Zudem wurden bei den Beschuldigten drogenähnliche Substanzen aufgefunden und einer von ihnen führte Reizgas mit sich. Gegen die drei Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls von Fahrrädern eingeleitet. Zusätzlich wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen des Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet.

Gegen einen der Beschuldigten liegen zudem zwei Haftbefehle vor, er wird noch heute in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die anderen beiden Beschuldigten werden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam des Polizeireviers Heringsdorf entlassen.

Von ots